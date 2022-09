Kanton Luzern Polizei stoppt Autofahrer mit 1,88 Promille auf der Autobahn A2 Am Sonntagmorgen ereigneten sich in Kriens und Ruswil zwei Unfälle. Zudem zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

Die Polizei stoppte am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr bei der Autobahnausfahrt Sempach einen betrunkenen Autofahrer. Der Atemlufttest beim 22-jährigen Franzosen ergab einen Wert von 1,88 Promille (0,94 mg/l). Die Polizei verbot dem Lenker die Weiterfahrt.

Bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag war ebenfalls Alkohol im Spiel. Ein 16-Jähriger kam mit seinem E-Bike auf dem Veloweg zwischen Ruswil und Buttisholz von der Strasse ab und prallte gegen einen Zaunpfahl. Dabei zog er sich Verletzungen zu, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Die Alkoholprobe ergab, dass der Jugendliche 1,92 Promille Alkohol im Blut hatte (0,96 mg/l).

Ebenfalls am Sonntag ereignete sich auf der Obernaustrasse in Kriens kurz vor 10 Uhr eine Auffahrkollision, in welche drei Auto verwickelt waren. Eine Autofahrerin wurde dabei verletzt. (rem)