Kanton Luzern Polizeihund spürt unterkühlten Mann in Willisau auf – ein anderer schnappt zwei Diebe in Entlebuch Zwei Diensthunde der Luzerner Polizei konnten am Wochenende erfolgreiche Einsätze leisten.

Polizeihund Dodge Bild: Luzerner Polizei

Diensthund Dodge hat in Willisau am Freitagabend nach einer zweistündigen Suche einen stark unterkühlten Mann in einem Wald gefunden. Ein anderer Mann hatte zuvor die Polizei gerufen, als er den 39-Jährigen an der Schülenstrasse neben einem Motorrad liegend entdeckt hatte, heisst es in einer Mitteilung.

Als die Polizei eintraf, war der Mann jedoch verschwunden und Dodge nahm die Fährte auf. Der stark unterkühlte Mann hatte gemäss Polizei unterwegs einen Teil seiner Kleidung ausgezogen und musste in ein Spital überführt werden.

Polizeihund Quanto Bild: Luzerner Polizei

In Finsterwald bei Entlebuch konnte Diensthund Quanto am Sonntag zwei mutmassliche Täter stellen, die zuvor versucht hatten, ein Auto aufzubrechen. Ausserdem hatten sie bei einem zweiten Auto die Fenster eingeschlagen. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. (fmü)