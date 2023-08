Kanton Luzern Projektleiterin für Frauen-Fussball-EM gewählt Die 38-jährige Leevke Stutz wird Luzerner Projektleiterin für den Grossanlass, der im Sommer 2025 auch auf der Allmend stattfindet.

Leevke Stutz. Bild: zvg

Im Sommer 2025 findet während 25 Tagen in der Schweiz die Frauen-Fussball-Europameisterschaft statt. Ein Austragungsort ist die Swisspor-Arena in Luzern. Stadt und Kanton Luzern arbeiten für die Organisation eng zusammen. Wie sie am Montag bekannt gaben, haben sie Leevke Stutz als Geschäfts- und Projektleiterin für die Planung und Durchführung des Grossanlasses gewählt. Die 38-Jährige wird ihre Arbeit am 1. Oktober aufnehmen.

Stutz arbeitete während elf Jahren bei der Stadt Luzern, unter anderem in der Abteilung Stadtraum und Veranstaltung. Dort war sie als Projektleiterin für zahlreiche Gross- und Sportevents zuständig. Zudem war sie Co-Leiterin des Bereichs Mobilität und Mitglied der Geschäftsleitung des Tiefbauamts. (rbi)