Kanton Luzern Regierung will Asylsozialhilfe erhöhen – und erntet von linker Seite trotzdem viel Kritik Die kantonale Asylverordnung muss angepasst werden. Der Kanton hat einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, mit dem nur zwei Parteien zufrieden sind.

Für die einen ist sie zu hoch, für die anderen nicht hoch genug: die Asylsozialhilfe. Um deren künftige Ausrichtung geht es bei der Revision der seit 2015 gültigen kantonalen Asylverordnung. Die Regierung will unter anderem den Grundbedarf für den Lebensunterhalt für Asylsuchende, Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer erhöhen.

Ein Zweipersonenhaushalt, der in einer Kollektivunterkunft wohnt, erhält derzeit pro Person und Tag 11 Franken, eine fünfköpfige Familie 7.85 Franken. Bei der Unterbringung in individuellen Unterkünften sind die Ansätze höher: 13.20 respektive 9.90 Franken. Künftig soll nicht nur nach Wohnsituation unterschieden werden, sondern auch nach Aufenthaltsstatus. Die Erhöhung variiert auch nach Haushaltsgrösse stark. Im Durchschnitt sollen die Asylsozialhilfebeziehenden jedoch rund 10 Prozent mehr erhalten.

Teuerung frisst Erhöhung auf

Der SVP geht das zu weit. Besser sollen «der Anreiz eines Lebens ohne staatliche Unterstützung», Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gefördert werden, so die Partei in ihrer Vernehmlassungsantwort. Die Förderung der Selbstständigkeit ist auch für die SP wichtig. Sie schreibt in ihrer Stellungnahme jedoch: «Dafür ist es notwendig, die Beiträge substanziell anzupassen. So, dass Selbstständigkeit überhaupt erst ermöglicht wird.»

Mit einem Plus von durchschnittlich 10 Prozent ist dies laut SP nicht getan. Manche Haushalte bekämen mit den neuen Sätzen der Asylsozialhilfe weitaus weniger. Teils so wenig, dass die Teuerung den Betrag beinahe wieder auffresse. Dabei müssen Betroffene neu zusätzliche Ausgaben für Hygieneartikel oder ÖV direkt über den Grundbedarf finanzieren, sie werden nicht mehr über Gutscheine vergütet. Ob es sich unter dem Strich in jedem Fall um eine Erhöhung handle, sei fraglich. Als «viel zu tief» bezeichnen auch die Grünen die von der Regierung vorgesehenen Ansätze.

Diskriminierung aufgrund der Herkunft

Angebracht wäre für die Linken eine Erhöhung von teils 40 Prozent auf rund 99 Prozent des Grundbedarfs der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) – und zwar über alle Haushaltsgrössen hinweg. Diesen erhalten die einheimische Bevölkerung und anerkannte Flüchtlinge. Für einen Zweipersonenhaushalt macht das monatlich 1577 Franken, eine fünfköpfige Familie erhält 2495 Franken.

An den SKOS-Richtlinien will sich auch die Luzerner Regierung orientieren. Allerdings nur, wenn es um vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer geht, die in individuellen Unterkünften wohnen. Diese sollen über alle Haushaltsgrössen hinweg zirka 80 Prozent des SKOS-Grundbedarfs erhalten.

Für SP und Grüne ist klar: Auch das ist zu wenig. Ohne existenzsichernde Leistungen würde die Integration erschwert und eine Chancengleichheit verunmöglicht. Zudem bringe eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Gruppen nichts. Einerseits, weil die Kosten zur Deckung des Lebensbedarfs für alle Personen gleich seien – unabhängig ihres Aufenthaltsstatus. Andererseits diskriminiere sie Menschen aufgrund ihrer Herkunft.

Rechnung ohne Langzeitfolgen gemacht?

Nachbesserungen fordern auch die Caritas Luzern, der Verein für geflüchtete Menschen Solinetz Luzern oder das «Migrant*innenparlament Kanton Luzern». Sie gehen mit den Forderungen von SP und Grüne einher und unterstreichen die negativen Folgen, die tiefe Ansätze haben können. Finanzielle Nöte beeinflussten «das ganze Potenzial einer Person» etwa genauso wie soziale Isolation. «Dies führt zu Langzeitfolgen, die von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen», schreibt Solinetz Luzern.

Zwischen SVP und den Linken positionieren sich die Mitte und die GLP. Sie sind mit den angestrebten Änderungen zufrieden. Letztere wollen aber «noch besser verstehen, welche Massnahmen bezüglich Umsetzung ausserhalb der finanziellen Anreize geplant sind, um möglichst rasch Erfolge bezüglich einer Integration in den Arbeitsmarkt erzielen zu können». Die FDP enthält sich bei den Vernehmlassungsfragen rund um die Höhe der Asylsozialhilfe. Der Grundbedarf solle jedoch der aktuellen Lage angepasst werden, ohne die 10 Prozent zu übersteigen.