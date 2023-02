Kanton Luzern Regierungsrat will Kita-Diskussion vertagen – SP spricht von «fehlender Priorität» Der Luzerner Regierungsrat will eine Fristverlängerung für die Diskussion über die Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle». Das lehnt die SP ab.

Der Regierungsrat will vom Kantonsrat eine Fristverlängerung bis Ende Juli 2024 für die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs zur Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle». Das schreibt die Staatskanzlei Luzern in einer Mitteilung. Als Grund für die Fristverlängerung nennt der Regierungsrat das Abwarten eines Fachberichts, der Aspekte wie die familienergänzende Kinderbetreuung oder Erkenntnisse zu Arbeitsverträgen im Vorpraktikum in Kitas beinhalten soll.

Auf Basis des Fachberichts soll dann in einem Jahr ein «sinnvoller und breit abgestützter Gegenentwurf» für die Initiative erarbeitet werden.

SP ist konsterniert

Die SP nimmt den Antrag des Regierungsrats «konsterniert zur Kenntnis», wie es in einer Mitteilung der Partei heisst. Es sei unverständlich, dass der Regierung ein Jahr nicht gereicht habe, um einen sinnvollen Gegenvorschlag auszuarbeiten. Die SP schreibt weiter: «Anstatt die 40 bis 60 Millionen Mehrkosten für eine gute Kitaversorgung im ganzen Kanton bereitzustellen, bringt die Regierung ein Steuersenkungspaket in die Vernehmlassung. Das zeigt die fehlende Priorität einer ernsthaften Luzerner Familienpolitik.»

Das will die Initiative «Bezahlbare Kitas für alle» Flächendeckende Versorgung im ganzen Kanton Die Versorgung mit Kita-Plätzen ist v.a. in ländlichen Regionen des Kantons auch heute noch ungenügend. Das führt dazu, dass nicht alle Menschen im Kanton denselben Zugang zu familienexterner Kinderbetreuung haben. Bezahlbare Tarife Die hohen Kosten für die Kita hindern Eltern oftmals an der Nutzung und sind auch je nach Gemeinde im Kanton unterschiedlich hoch. Durch die Initiative werden die von den Eltern zu tragenden Ausgaben und Tarife für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter einkommensabhängig reduziert und betragen maximal 30 Prozent der Vollkosten pro Kind. Gute Arbeitsbedingungen in Kitas Hohe Qualität in der Betreuung ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass Eltern das Angebot nutzen. Deshalb fordert die Initiative vom Kanton Luzern faire Arbeitsbedingungen für die in der familienergänzenden Kinderbetreuung tätigen Personen. Faire Finanzierung Wie bereits in anderen Kantonen üblich, soll der Kanton durch die Initiative auch die Gemeinden und Unternehmen im Kanton Luzern angemessen an der Finanzierung von Kita-Plätzen beteiligen. Denn ausreichend finanzierte familienergänzende Kinderbetreuung ist gerade für kleinere und mittlere Unternehmen wichtig. Sie können so beim Kampf um Fachkräfte entscheidende Nachteile gegenüber grossen Firmen wettmachen.

Der Kanton Luzern ist der letzte Kanton ohne eine Gesetzgebung für die vorschulische Kinderbetreuung. Die SP lehnt die Fristerstreckung deshalb ab und fordert den Regierungsrat dazu auf, Stellung zur Initiative zu nehmen. (mha)