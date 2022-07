Kanton Luzern Rickenbach kehrt nach fast zehn Jahren in den RET Sursee-Mittelland zurück – das sind die Gründe Zu stark auf Sursee ausgerichtet, lautete die Kritik aus Rickenbach am regionalen Entwicklungsträger noch vor wenigen Jahren. Jetzt ist die Gemeinde in den Regionalverband zurückgekehrt – jedenfalls zum Teil.

Der regionale Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mittelland hat Zuwachs erhalten. Die Delegiertenversammlung nahm am Dienstag die Gemeinden Rickenbach und Hildisrieden in ihre Reihen auf. Damit umfasst der RET Sursee-Mittelland nun 19 Gemeinden.

Während Hildisrieden von Luzern Plus zu Sursee-Mittelland wechselt, kehrt Rickenbach nach fast zehn Jahren in die Arme des Entwicklungsträgers zurück. 2013 war die Gemeinde aus dem Verband ausgetreten, weil sie unzufrieden mit dessen Ausrichtung war.

Blick auf Rickenbach. Bild: Boris Bürgisser

Der damalige Gemeindepräsident Roland Häfeli sagte vor zwei Jahren gegenüber unserer Zeitung zu den Gründen für den Austritt: «Für uns haben die Kostenstruktur und die Projektausrichtung nicht gepasst.» Und: «Die Projekte waren alle in der Region Sursee. Wir haben nur bezahlt, aber nichts bekommen.»

Mehr Gewicht für das Michelsamt

Heute erklärt sein Cousin und Nachfolger als Gemeindepräsident, Adrian Häfeli (FDP): «Wir sind der Ansicht, dass wir die künftigen Herausforderungen nur als Region lösen können.» Zudem glaubt er: «Der RET hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Es wird auch Wert auf jene Regionen gelegt, die nicht im Zentrum des RET liegen.» Man habe diesbezüglich mit den Verantwortlichen des RET Gespräche geführt.

Adrian Häfeli, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Rickenbach konnte – wie auch Hildisrieden – bereits bei einem Projekt des RET mitarbeiten, das im Bereich Energie angesiedelt war. «Wir konnten beobachten, wie es läuft, und sind zum Schluss gekommen: Das ist eine gute Sache», so Häfeli. Der Gemeindepräsident erhofft sich durch den Beitritt Rickenbachs eine Stärkung für die ganze Region. «Das ganze Michelsamt soll mehr Gewicht erhalten.»

Doppelte Mitgliedschaft

Bemerkenswert ist, dass nicht ganz Rickenbach dem RET Sursee-Mittelland beitritt. Der seit 2013 mit Rickenbach fusionierte Ortsteil Pfeffikon verbleibt im Aargauer Regionalverband Impuls Aargau Süd. Häfeli: «Pfeffikon ist stark auf das Wynental ausgerichtet. Dem wollen wir Rechnung tragen.» So wird nun nur der Ortsteil Rickenbach Mitglied bei Sursee-Mittelland.

Bedeutet eine doppelte Mitgliedschaft doppelt so hohe Kosten für die Steuerpflichtigen? Nein, sagt Häfeli: «Wir zahlen Pro-Kopf-Beiträge. Das heisst, der Ortsteil Rickenbach zahlt für Sursee-Mittelland, der Ortsteil Pfeffikon für Aargau Süd.»

Dass Luzerner Gemeinden in Grenzgebieten in Verbänden anderer Kantone Mitglied sind, ist nicht aussergewöhnlich. So sind die Gemeinden Reiden, Wikon, Dagmersellen, Pfaffnau und Roggliswil im Aargauer Regionalverband Zofingenregio aktiv. Und die Nidwaldner Seegemeinde Hergiswil wiederum ist Mitglied im Verband Luzern Plus, der unter anderem die Agglomeration Luzern umfasst.