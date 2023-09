Kanton Luzern Rico De Bona tritt als Mitte-Parteisekretär zurück – sein Nachfolger ist 40 Jahre jünger Der Parteisekretär der Mitte-Partei, Rico De Bona, tritt vor Ende Jahr ab. Sein Nachfolger ist 23 Jahre alt, Kaufmann, und wurde im Frühling erstmals in den Kantonsrat gewählt.

Rico De Bona-Dali. Bild: zvg

Der langjährige Parteisekretär der Mitte Kanton Luzern, Rico De Bona, tritt Ende November 2023 von seinem Amt zurück. Grund dafür sei seine bevorstehende Pensionierung, schreibt die Partei in einer Mitteilung vom Freitag. Seit 2012 habe De Bona das Parteisekretariat «mit aussergewöhnlicher Energie und Zuverlässigkeit» geführt. So habe er sich im August 2022 auch bereiterklärt, das Amt des Parteisekretärs noch ein weiteres Jahr auszuüben – trotz Erreichung des Pensionsalters.

Luca Boog. Bild: Dominik Wunderli (Beromünster, 25. 1. 2022)

Das Amt des Parteisekretärs übernehmen wird der rund vier Jahrzehnte jüngere Gunzwiler Luca Boog. Er wurde im vergangenen Frühling in den Kantonsrat gewählt, ist gelernter Kaufmann und in Ausbildung zum diplomierten Betriebswirtschafter HF. Der 23-Jährige arbeitete bereits seit April 2022 in einem Teilpensum auf dem Parteisekretariat – er sei deshalb mit den Arbeiten und Abläufen bestens vertraut, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Amt wird Boog ab dem 1. Dezember 2023 in einem 80-Prozent-Pensum ausüben. (mha)