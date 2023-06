Kanton Luzern Rolf Born wird neuer Stabschef des kantonalen Führungsstabes Der Luzerner Regierungsrat hat den Emmer Rolf Born zum neuen Stabschef des kantonalen Führungsstabes (KFS) ernannt. Er tritt die Nachfolge von Vinenz Graf an.

Rolf Born wird neuer Stabschef des kantonalen Führungsstabes (KFS). Das teilt der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung mit. Der 60-Jährige tritt seine Aufgabe per 1. Januar 2024 an und folgt auf Vinzenz Graf. Als Stabschef wird ihm insbesondere die Weiterentwicklung und Ausbildung des KFS, die strukturierte Katastrophen- und Krisenvorsorge sowie die Einsatzleitung in Krisenfällen obliegen.

Rolf Born, künftiger Stabschef des kantonalen Führungsstabes. Bild: PD

Born ist Leiter der Versicherungsagentur WAS IV Luzern. Er werde diese Tätigkeit weiterhin ausüben, da es sich bei der Position als Stabschef um ein Milizamt handelt, heisst es in der Mitteilung. Der Luzerner Öffentlichkeit ist Born vor allem als Politiker bekannt. Von 2004 bis 2019 war er Mitglied des Emmer Gemeinderats, zuletzt als Gemeindepräsident. Seit 2007 sitzt er für die FDP-Fraktion im Kantonsrat, zurzeit als Präsident.

Der kantonale Führungsstab wird ausserdem organisatorisch gestärkt, wie es weiter heisst. Denn: In den letzten Jahren sei der KFS mit Unwettern, der Corona-Pandemie, den Folgen des Ukraine-Krieges und der drohenden Energiemangellage stark gefordert gewesen. Die Geschäftsstelle KFS als professionelles Rückgrat der Milizorganisation werde deshalb personell aufgestockt und künftig als eigene Abteilung Bevölkerungsschutz innerhalb der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug (MZJ) geführt werden. (tos)