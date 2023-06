Verkehrssicherheit Kanton Luzern: Rund 4’100 Schülerinnen und Schüler absolvieren praktischen Fahrradtest Auch 2023 führte die Polizei Radfahrertests mit Primarschülerinnen- und Schülern durch. Diese seien ohne Unfälle verlaufen.

Rund 4'100 Schülerinnen und Schüler nahmen an den diesjährigen kantonalen Radfahrertests teil. Bild: Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei führte in den vergangenen sechs Wochen an 32 verschiedenen Orten praktische Radfahrertests durch, wie sie in einer Meldung mitteilt. Rund 4’100 Schülerinnen und Schüler nahmen daran teil. Dank einer umfangreichen Vorbereitung der Kinder durch die Eltern, Lehrpersonen und Schulinstruktoren der Luzerner Polizei seien die Prüfungen ohne Unfälle verlaufen. Ein gutes Viertel absolvierte den Test gar fehlerfrei.

Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass die Schülerinnen und Schüler in der fünften und teilweise in der sechsten Primarklasse jeweils den Radfahrertest absolvieren. Die Kinder sollen sich mit dem Fahrrad korrekt und sicher im Strassenverkehr bewegen können. Sie werden durch die Lehrpersonen, die Schulinstruktoren der Luzerner Polizei und durch die Eltern auf den Radfahrertest vorbereitet. Dieser bildet den Abschluss der Fahrradausbildung auf der Primarstufe. (luz)