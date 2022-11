Kanton Luzern Insgesamt 150'000 Franken Sachschaden nach zwei Selbstunfällen Am Donnerstagabend ereigneten sich im Kanton Luzern zwei Autounfälle mit massiven Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Gleich zu zwei Selbstunfällen kam es am Donnerstagabend im Kanton Luzern: Der erste ereignete sich auf der A14 von Luzern Richtung Zug, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Ein Autofahrer geriet auf Höhe der Ausfahrt zur Raststätte St. Katharina nach rechts und stiess gegen einen fix installierten Anpralldämpfer. Am Auto und am Anpralldämpfer entstand ein Sachschaden von rund 100'000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer stiess mit seinem Auto gegen einen Anpralldämpfer. Bild: PD

Auf der A2 Richtung Norden kam es kurz vor 23 Uhr zu einem weiteren Unfall. Im Tunnel Spier in Horw brach einem Autofahrer bei einem Fahrstreifenwechsel das Heck aus. Daraufhin prallte das Auto in die linke Tunnelwand. Es entstand ein Sachschaden von rund 50'000 Franken. Auch dieser Autofahrer blieb unverletzt. (rad)