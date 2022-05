Kanton Luzern Schnellere Vergabe von Bewilligungen für schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien Der Kanton Luzern will den Umweltschutz einschränken, um die erneuerbaren Energien schneller ausbauen zu können. Weiter wird eine Taskforce für die Umsetzung der Klimaziele eingesetzt.

Das Wichtigste in Kürze Mithilfe eines schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien will der Kanton eine drohende Stromlücke verhindern.

Das Bewilligungsverfahren für Energieprojekte soll verkürzt werden.

Der Regierungsrat wird eine Taskforce einsetzen, um den Klimabericht umzusetzen.

Ein CKW-Wasserkraftwerk in Emmen. Bild: Dominik Wunderli (3. November 2017)

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist die Frage des Ausbaus von erneuerbaren Energien wieder in den Vordergrund gerückt. Auch die Schwierigkeiten beim Rahmenabkommen tragen zum drohenden Strommangel bei. Um die Unabhängigkeit der Schweizer Energieversorgung sicherzustellen, fordert der Kantonsrat deshalb einen raschen Ausbau von erneuerbaren Energien im Kanton Luzern.

Ein entsprechendes Postulat von Ruedi Amrein (FDP, Malters) wurde vom Regierungsrat unterstützt. In ihrer Antwort hat die Regierung erklärt: «Der Kanton soll in seinem Einflussbereich vorangehen.» Die Verbindung von Klimazielen und Versorgungssicherheit wurde am Montag von einer grossen Mehrheit im Parlament unterstützt. Lediglich die SVP lehnt den Fokus auf erneuerbare Energien ab und wehrt sich gegen die vollständige Erheblicherklärung des Postulats. Pius Müller (SVP, Schenkon) betont, dass Atomenergie unerlässlich sei, um eine Stromlücke zu verhindern. Weiter liege die Verantwortung beim Bund, nicht bei den Kantonen.

Krieg als Augenöffner

Angesichts der breiten Zustimmung für einen schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien gab Michael Kurmann (Mitte, Dagmersellen) zu bedenken: «Tragisch, dass Krisen wie der Krieg in der Ukraine nötig sind, um die Augen zu öffnen.»

Wie dieser Ausbau umgesetzt werden soll, war Gegenstand der weiteren Diskussion. András Özvegyi (GLP, Luzern) betonte dabei, dass «jedes Gebäude ein Kraftwerk» sein soll. Der zuständige Regierungsrat Fabian Peter erklärte, dass das einfachste Mittel der Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen sei. Dies, weil keine Bewilligung für die Installation auf dem Dach nötig ist. Ein Hindernis ist dabei aber, dass Unternehmen, welche solche Anlagen installieren können, heillos überlastet sind und die Lieferung der notwendigen Materialien stockt.

Interessenkonflikt bei schnelleren Verfahren

Ein Element, das den Ausbau von erneuerbaren Energien behindert, ist das Einspracherecht. Insbesondere bei Windparkprojekten und neuen oder vergrösserten Wasserkraftwerken ist dieser Punkt zentral. Deshalb haben sowohl Adrian Nussbaum (Mitte, Hochdorf) als auch Helen Affentranger-Aregger (Mitte, Buttisholz) den Regierungsrat in Anfragen um einen Überblick gebeten, welche Möglichkeiten der Kanton hat, um diese rechtlichen Prozesse zu beschleunigen.

In diesem Punkt stehen sich zwei Interessen gegenüber: Der Schutz des Klimas und der Schutz der Umwelt. Die Regierung ist laut Fabian Peter überzeugt, dass es «eine Flexibilisierung des Umweltrechtes braucht, um den Ausbau schneller umzusetzen». Dabei sei auch der Abbau von Gerichtsinstanzen eine Option, erklärt er an der Session. Eine Beschleunigung des Prozesses wurde von allen Parteien grundsätzlich unterstützt: Ohne Gegenstimmen wurde entschieden, die Bewilligungspflicht für Wärmepumpen aufzuheben, wie dies Daniel Piazza (Mitte, Malters) in einem Vorstoss verlangt hatte.

Die Grünen wandten gegen eine weitergehende Einschränkung des Einspracherechts ein, dass die Umwelt nicht ignoriert werden dürfe. Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern): «Partikularinteressen im Sinne von ‹not in my backyard› müssen zurückgebunden werden, aber der Schutz der Umwelt muss aufrechterhalten werden.» Damit wehrt sie sich implizit dagegen, dass das Einspracherecht von Verbänden eingeschränkt werden soll, wie dies Vertreter bürgerlicher Parteien verlangt haben.

Abstriche, ohne Rechte einzuschränken

Fabian Peter versprach, dass mit der Vernehmlassung von Bau- und Planungsgesetz sowie Energiegesetz Vorschläge vorgelegt werden. Zwei Themen sollen dabei beachtet werden: Die Gemeindeautonomie und die Einsprachemöglichkeiten von Umweltverbänden. Auch die Anzahl Instanzen sei offen für Diskussionen. Er fasst zusammen: «Wir brauchen Abstriche bei den rechtlichen Hürden, müssen aber die demokratischen Rechte gewährleisten.»

Zur Umsetzung des Berichts zur Klima- und Energiepolitik wird eine Taskforce eingesetzt. So sollen die wissenschaftlichen Fakten in die Ausarbeitung miteinbezogen werden. Ruedi Amrein hatte in einer Motion eine Taskforce verlangt. Alle Parteien ausser die SVP haben diesem Anliegen zugestimmt.