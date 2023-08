Kanton Luzern An Oldtimer-Treffen in Ruswil: Fahrer rutscht mit Traktor in ein Tobel Die Polizei informiert über zwei Traktorunfälle am Wochenende im Kanton Luzern: Ein Fahrer musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden. Auch ein Oldtimer-Treffen wurde von einem Unfall überschattet.

Dieser Traktor verunfallte am Samstag in Luthern. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Bild: Luzerner Polizei (Luthern, 19. 8. 2023)

Am Samstagmittag haben sich im Kanton Luzern zwei Unfälle mit Traktoren ereignet. Ein Landwirt wurde in Luthern schwer verletzt, nachdem sich sein Traktor im steilen Gelände überschlagen hat. Der 31-jährige Mann wurde von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Oldtimer-Fahrer kommt mit Schrecken davon

Weiter informierte die Polizei am Montag über einen Unfall, der sich am Samstag an einem Traktoren-Oldtimertreffen in Ruswil ereignet hat. Dort verlor ein Mann die Kontrolle über den Traktor und rutschte damit über eine Böschung in ein Tobel. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Dieser Oldtimer-Traktor verunfallte in Ruswil. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 19. 8. 2023)

Beim Oldtimer-Treffen handelte es sich um den «2. Ackertag» in Ruswil. Veranstalter Beat Heini ist froh, dass der betroffene Fahrer nur leicht verletzt worden ist: «Er hat zum Glück lediglich den Arm verstaucht.» Dessen Oldtimer-Traktor sei etwa fünf bis sieben Meter ins Tobel gerutscht; warum, sei noch unklar. Sicher sei, dass der Traktor eingelöst ist und einwandfrei funktioniert habe. Der Traktor wurde bereits kurz nach dem Unfall geborgen, trotz einer gebrochene Achse könne er wieder instand gesetzt werden.

Am Fest waren gemäss Heini 100 Oldtimer zu bestaunen. Sie zeigten, wie mit solchen Maschinen früher Ackerbau betrieben worden ist, indem sie einen Acker pflügten. Dies habe trotz des Unfalles am Samstag stattgefunden, wenn auch in kleinerem Rahmen als geplant. Die Stimmung sei allgemein getrübt gewesen, der Festbetrieb früher fertig als bei der ersten Durchführung des Ackertages.

Unfälle mit Traktoren beschäftigen die Luzerner Polizei regelmässig. Allein in diesem Jahr hat sie schon über elf Ereignisse informiert, bei denen Traktoren involviert waren. (mme)