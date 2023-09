Kanton Luzern Sechs Unfälle innert weniger Stunden fordern drei Verletzte Im Kanton Luzern haben sich am Montagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere Unfälle ereignet. Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Im Verlauf des Montagnachmittags sowie in der Nacht auf Dienstag ereigneten sich im Kanton Luzern mehrere Verkehrsunfälle. Dabei mussten drei Personen hospitalisiert werden, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Roggliswil

Das Auto wurde von einem Traktor gerammt, welcher sich daraufhin vom Unfallort entfernte. Bild: Luzerner Polizei

In Roggliswil kam es um 13.20 Uhr zu einer Streifkollision zwischen einem Auto und einem roten Traktor, wobei am Auto durch die Kollision Totalschaden entstand. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Traktor mit angehängtem Mähwerk von der Unfallstelle. Sie sucht deshalb den Fahrer des Traktors sowie Zeugen, welche Angaben zum Traktor und dem Unfallhergang machen können. Hinweise sind telefonisch an 041 248 81 17 erbeten.

Emmenbrücke

Am Montagnachmittag ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Autofahrer mit einer Fussgängertafel kollidierte und anschliessend wegfuhr. Das beschädigte Auto konnte wenig später gefunden und der 46-jährige Lenker kontrolliert werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Sein Führerausweis wurde gesperrt. Der Sachschaden liegt bei laut Polizeiangaben bei rund 6000 Franken.

Stadt Luzern

Gleichentags kam es um zirka 16.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Norden zu einem Selbstunfall. Am Ende des Sonnenbergtunnels kollidierte eine Autofahrerin aus noch ungeklärten Gründen mit dem rechtsseitigen Anpralldämpfer. Durch die Kollision prallte das Fahrzeug anschliessend gegen die linke Tunnelmauer, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die 31-jährige Fahrerin und ihre zehn Monate alte Tochter wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren. Wegen des Unfalls kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

Emmenbrücke

Das Auto landete auf dem Dach. Bild: Luzerner Polizei

Nur eine Stunde später, um 17.30 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Erlenstrasse in Emmenbrücke in Richtung Sprengi, als er aus noch unbekannten Gründen von der Strasse geriet, in einen Strauch prallte und sich überschlug. Der 39-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der durchgeführte Drogentest fiel positiv aus, der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizei auf rund 15’000 Franken.

Hitzkirch

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Bild: Luzerner Polizei

In der Gemeinde Hitzkirch kam es am Montagabend in Mosen zu einer Kollision an einer Kreuzung. Eine Fahrerin war von Ermensee herkommend in Richtung Beinwil am See unterwegs und beabsichtigte, bei der Kreuzung geradeaus zu fahren. Ein zweiter Fahrer wollte bei derselben Kreuzung nach links in Richtung Aesch abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Stadt Luzern

Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der 32-Jährige in eine Betonmauer und ein Eisentor. Bild: Luzerner Polizei

Kurz vor 1 Uhr morgens kam es am Dienstag in der Stadt Luzern zu einem Unfall, als ein 32-jähriger Mann an der Weggismattstrasse aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kollidierte daraufhin mit einer Hecke, einer Betonmauer und einem Eisentor. Verletzt wurden beim Unfall weder der Mann noch seine Beifahrerin. Der Fahrer musste seinen Führerausweis abgeben, der Sachschaden beläuft sich laut Mitteilung auf rund 80’000 Franken. (mha)