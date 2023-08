Kanton Luzern Sieben Personen verletzen sich bei Unfällen – darunter ein Fallschirmspringer Mehrere Unfälle haben sich am Sonntag im Kanton Luzern ereignet. Die Opfer wurden teils schwer verletzt. In einem Fall musste der Rettungshelikopter aufgeboten werden.

Im Kanton Luzern ist es am Sonntag zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, verunfallte ein Fallschirmspringer bei der Landung in Triengen. Bei dem 42-Jährigen verdrehten sich die Leinen des Fallschirms, wodurch er von der geplanten Landezone abkam und hart in einer Wiese landete. Durch den Aufprall wurde er verletzt. Die Ambulanz fuhr ihn ins Spital.

In Ballwil kam es am Sonntagmittag beim Kreisel Sternen aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Der 44-jährige Velofahrer verletzte sich und wurde ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt 10'000 Franken.

In Vitznau fuhr ein Töfffahrer mit Sozia auf der Seestrasse in einer S-Kurve in den Randstein. Der Motorradfahrer verletzte sich beim Sturz erheblich, seine Mitfahrerin leicht. Der Rettungsdienst fuhr beide ins Spital.

In Kleinwangen kollidierte ein Auto mit einem Velo. Zur Kollision kam es, als die Autofahrerin von der Bühlmatt in die Hauptstrasse einbiegen wollte. Der Rennvelofahrer verletzte sich erheblich. Ein Rettungshelikopter brachte ihn ins Spital.

In diesem Auto wurden bei einem Unfall in Reiden zwei 18-Jährige leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei

In Reiden verlor ein 18-Jähriger auf der Fahrt vom Reidermoos in Richtung Dorf die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kollidierte mit dem linken Randstein, überschlug sich und prallte gegen eine Strassenlampe. Schliesslich kam es auf dem Dach liegend in einer Wiese zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken. (cgl)