Kanton Luzern Sonderschulklassen an Regelschulen: Versuch startet im August 2023 Der Luzerner Regierungsrat bewilligt fürs kommende Schuljahr einen dreijährigen Schulversuch an Regelschulen in der Stadt Luzern und in Schötz. Dadurch soll der steigende Bedarf an Schulplätzen für Kinder mit Sonderschulbedarf gedeckt werden.

Um den steigenden Bedarf an Schulplätzen für Kinder mit ausgewiesenem Sonderschulbedarf zu decken, bewilligt der Luzerner Regierungsrat nun für den Bereich Verhalten und sozial-emotionale Entwicklung einen Schulversuch an den Regelschulen. Der Versuch startet im August 2023 in der Stadt Luzern sowie in Schötz und ist für drei Jahre angesetzt. Das teilt der Kanton in einer Meldung mit.

Durch den Schulversuch soll vor allem erprobt werden, ob Sonderschulklassen an Regelschulen für Lernende mit Sonderschulbedarf eine pädagogisch und organisatorisch überzeugende Ergänzung zu den bisherigen Sonderschulen darstellen. So ist der Bedarf nach Sonderschulmassnahmen im Bereich Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung in den letzten fünf Jahren stark gestiegen. In drei separativen Sonderschulen im Kanton Luzern erfolgte bereits eine Erweiterung an Plätzen.

Doch das reiche nicht aus, wie der Kanton in der Meldung weiter mitteilt. «Derzeit warten rund 48 Kinder auf eine separative Beschulung» wird Martina Krieg, Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung DVS zitiert. Die Finanzierung der Sonderschulklassen in diesem Schulversuch erfolge analog zur Sonderschulfinanzierung. Die gesamten Kosten für die Sonderschulklassen werden je zur Hälfte durch den Kanton und durch die Luzerner Gemeinden getragen. (luz)