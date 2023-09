Kanton Luzern Warum wird der Spitalneubau in Wolhusen über einen Drittel teurer? Marcel Budmiger (SP) will vom Regierungsrat wissen, warum der Spitalneubau in Wolhusen über einen Drittel teurer werden soll. Mitglieder aus praktisch allen Parteien unterzeichneten den Vorstoss.

Das Kantonsspital Wolhusen wird neu gebaut. Bild: Nadia Schaerli

50 Millionen Franken mehr als ursprünglich veranschlagt soll der Neubau des Spitals Wolhusen kosten. Der Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspital (Luks) hat den Kredit in der Höhe von insgesamt 172 Millionen Franken Ende Juli freigegeben. Zurückzuführen ist diese Kostensteigerung laut Luks auf die Teuerung der vergangenen Jahre, die zwischenzeitlich gestiegenen baulichen und technischen Anforderungen sowie Projektanpassungen (wir berichteten). Gegenüber dieser Zeitung sagte das Luks, eine detailliertere Aufschlüsselung sei nicht möglich, da sich «zahlreiche Rahmenbedingungen generell verändert» hätten.

Genau dazu will nun Kantonsrat Marcel Budmiger Auskunft vom Regierungsrat, wie die SP in einer Mitteilung bekannt gibt. In einer Anfrage stellt der SP-Politiker Fragen, wie es zu den deutlich gestiegenen Kosten gekommen ist. Budmiger will unter anderem wissen, warum nicht schon beim Spatenstich über Kostensteigerungen informiert wurde. Das Luks sagte im Juli dazu, dass die Planung «nicht unrealistisch, aber sicher ambitiös» gewesen sei.

Weiter fragt sich Budmiger, welche Projektanpassungen zum Kostenanstieg führten und wie hoch der jeweilige Anteil an den Mehrkosten sei. Auch will er wissen, wie sich die Mehrkosten auf die Wirtschaftlichkeit des Spitals auswirken. Zudem stünden Investitionen in Luzern und Sursee an. Budmiger fragt deshalb unter anderem, wie eine allfällige Finanzierungslücke behoben werden könnte.

Die Anfrage stösst im Kantonsrat offenbar auf Anklang. Bisher hat mit Anja Meier (SP), André Marti (FDP), Hannes Koch (Grüne), Vroni Thalmann (SVP) und Guido Roos (Mitte) ein Vertreter oder eine Vertreterin aus fast allen Parteien die Anfrage unterschrieben. (jh)