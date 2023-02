Kanton Luzern SP und Grüne gelangen wegen Polizeigesetz vor Bundesgericht Die Luzerner Polizei kann neu automatisiert nach Fahrzeugen fahnden. Die linken Parteien im Kantonsrat wollen das revidierte Gesetz nun vom Bundesgericht prüfen lassen. Hoffnung macht ihnen ein Urteil zum Kanton Solothurn.

SP und Grüne ziehen wegen des Luzerner Polizeigesetzes vor das Bundesgericht. Die beiden Parteien stören sich daran, dass die Luzerner Polizei neu systematisch Kontrollschilder von fahrenden Fahrzeugen fotografieren kann, wie es in einer Mitteilung heisst. «Ebenso kann sie Lenker und Mitfahrende erfassen und die gesammelten Daten 100 Tage speichern.» Gegen diese aus Sicht von SP und Grünen «Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte» hätten Privatpersonen aus den Reihen der Parteien eine Normenklage beim Bundesgericht eingereicht.

Hoffnung macht den Gegnern des neuen Gesetzes, dass das Bundesgericht bereits den Kanton Solothurn wegen ähnlicher Bestimmungen zurückgepfiffen hat. «Es ist davon auszugehen, dass das Bundesgericht die Regelung im Luzerner Polizeigesetz als noch schwereren Eingriff in die Grundrechte einstuft, weil in Luzern – anders als in Solothurn – auch die Fahrzeuginsassinnen optisch erfasst werden sollen», lässt sich Grünen-Kantonsrätin Laura Spring zitieren.

Gemeinsam mit SP-Kantonsrätin Melanie Setz hat Spring zudem ein Postulat eingereicht. Mit diesem wird die Regierung dazu aufgefordert, zu prüfen, welche Auswirkungen das Solothurner Urteil auf das Luzerner Polizeigesetz hat und welche Anpassungen nötig sind. (dlw)