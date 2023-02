Kanton Luzern Staatskanzlei macht Videos über Kantonsratssession – aber nicht von allen Geschäften Der Luzerner Kantonsrat fällt an jeder Session wichtige Entscheide. Bürgerinnen und Bürger können die Session als Ganzes in einer Videoaufzeichnung anschauen. Für einzelne Geschäfte betreibt die Staatskanzlei ausserdem einen Mehraufwand.

Ausschnitt aus dem Video zur Änderung des Pflege- und Betreuungsgesetzes. Screenshot Youtube

Sie debattieren, entscheiden und nehmen damit Einfluss auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Auch die beiden letzten Januartage trafen sich die 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräte zur Session. Wer in den Tagen danach auf die Startseite des Kantons (www.lu.ch, mittlerweile mit neuem Inhalt) surfte, fand – wie üblich – die Videoaufzeichnungen der Sessionshalbtage. Zusätzlich sprangen zwei weitere Videos ins Auge: über die Anpassung des Pflege- und Betreuungsgesetzes und über den Planungsbericht zur Volksschule.

Die Videos sind aufwendig geschnitten – und sie heben zwei Sachgeschäfte besonders hervor, während die anderen undeklariert in den Aufzeichnungen versteckt sind. Für den Ebikoner SVP-Kantonsrat Guido Müller handelt es sich um eine «einseitige Berichterstattung der Verwaltung»: «Das ist für mich mehr als fraglich. Wer entscheidet, welche Themen mit aufwendigen Videos aufgearbeitet und geschaltet werden, wurde nie kommuniziert und grenzt an staatliche Propaganda.» Tatsächlich erschliesst sich den Bürgerinnen und Bürgern nicht, weshalb gerade diese zwei Sachgeschäfte ausgewählt und ins Schaufenster gestellt worden sind. So sind an der Session auch wichtige Entscheide bei der regionalen Kulturförderung und im Konkurswesen gefallen.

Zugänglich in zeitgemässer Weise

Beim Kanton für das Begleiten der Session und das Betreuen der Website verantwortlich ist die Staatskanzlei. Diese teilt auf Anfrage mit, dass sie in letzter Zeit Massnahmen ergriffen habe, um die Ratstätigkeit «in zeitgemässer Weise» zugänglich zu machen. Dazu zählen das Online-Ratsinformationssystem mit der chronologischen Darstellung aller Geschäfte, das Livestreaming der Sessionen, die Live-Publikation der Abstimmungsresultate im Internet sowie tagesaktuelle Zusammenfassungen der Session.

Video-Kurzberichte sollen dazu beitragen, die Ratstätigkeit an den Sessionen noch besser sichtbar zu machen. «Das neue Format empfiehlt sich für inhaltlich oder formal anspruchsvolle Geschäfte, welche die Bevölkerung direkt betreffen und leicht zugänglich sein sollen.» Die Entwicklung der Volksschule und die Entlastung privat pflegender Personen seien gute Beispiele dafür. «Für Sessionsberichte gelten die Kriterien der Sachlichkeit und Ausgewogenheit, also dieselben Kriterien wie bei Abstimmungsvorlagen.» Dass die Staatskanzlei nicht sämtliche Ratsgeschäfte mit Kurzvideos erläutern kann, habe Ressourcengründe. «Es steht aber wie dargelegt zu allen Geschäften eine gut zugängliche digitale Dokumentation zur Verfügung.»