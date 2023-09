Kanton Luzern Stadtrat Sursee lehnt Parlament ab und will Gemeindeversammlung beibehalten Eine Initiative verlangt, dass Sursee ein Parlament erhält. Der Stadtrat hält an der Gemeindeversammlung fest. Über das Volksbegehren wird voraussichtlich im Frühling abgestimmt.

Der Stadtrat Sursee lehnt die Gemeindeinitiative zur Einführung eines Stadtparlaments ab. Diese verlangt, dass ab 2028 in Sursee die Gemeindeversammlung durch ein Parlament abgelöst wird.

Sursee soll ein Stadtparlament erhalten. Dies fordert eine Initiative, die der Stadtrat allerdings ablehnt. Bild: Pius Amrein

Der Aufbau und Betrieb eines Parlaments sei teuer, zeit- und personalintensiv, schreibt der Stadtrat am Dienstag in einer Mitteilung. Die grob geschätzten, jährlich wiederkehrenden Kosten würden rund 500’000 Franken betragen. Hinzu kämen Ausgaben für den Aufbau eines Parlamentsbetriebs in der Höhe von geschätzt 114’000 Franken. «Wir wollen möglichst schlank und effizient arbeiten», wird Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt (Mitte) zitiert. «Mit einem Parlament ist dies weniger gegeben.»

Zudem bezweifle der Stadtrat, dass die Entscheide ausgewogener seien als jene der Gemeindeversammlung. Weiter sei davon auszugehen, dass mittels Vorstösse viele parteipolitisch motivierte Anliegen platziert werden, die Partikularinteressen vertreten. Auch gehe mit einem Parlament der direkte Bezug der Bürgerinnen und Bürger zu den politischen Geschäften verloren. «An der Gemeindeversammlung können sich alle interessierten Stimmberechtigten äussern und direkt mitbestimmen, unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit», sagt Beck-Pflugshaupt weiter.

Ob in Sursee ein Parlament eingeführt werden soll, entscheidet die Gemeindeversammlung voraussichtlich am 4. März 2024. Die Gemeindeinitiative wurde anfangs Juli 2023 von einem überparteilichen Komitee mit 353 gültigen Unterschriften eingereicht. Lanciert haben das Volksbegehren die Ortsparteien von GLP, FDP, SVP und den Grünen. (rbi)