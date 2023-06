Das OK zeigt sich zufrieden

In einer Mitteilung vom Sonntag sprechen die Verantwortlichen von rund 6500 Besucherinnen und Besuchern auf dem Festgelände in Ruswil. Das OK unter der Leitung von Nationalrat Leo Müller sei mit dem Ablauf des Jugendmusikfests sehr zufrieden: «Es war eine tolle Stimmung mit vielen begeisterten und fröhlichen Jungmusikantinnen und Jungmusikanten.» In Ruswil freue man sich nun auf die Party «Volksrock am Rebstock» am Mittwoch und das Musiktagwochenende vom 10. und 11. Juni.