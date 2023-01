Teuerung Mehr Geld für Luzerner Sozialhilfebeziehende Die kantonalen Sozialdirektoren haben sich auf die Empfehlung geeinigt, dass Sozialhilfebeziehenden dieses Jahr mehr Geld zur Verfügung steht. Luzern hält sich an diese Empfehlung. Und: In Greppen, Weggis und Vitznau kommt zusätzliche Hilfe.

Das Leben wird auch für Sozialhilfebeziehende teurer; die Sozialämter reagieren mit höheren Beiträgen – in einzelnen Fällen auch bei den Stromkosten. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Teuerung trifft Menschen mit kleinem Einkommen besonders hart – umso unverständlicher ist, dass der Kanton Bern bis jetzt die Sozialhilfe nicht angepasst hat. Bern ist zudem der einzige Kanton, der den Sozialhilfe-Grundbedarf seit über zehn Jahren um keinen Franken erhöht hat, wie der Blick kürzlich berichtete. Derweil freuen sich die Kantonsangestellten auf 1,2 Prozent mehr Lohn.

Die Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren der Kantone (Skos) rief im November dazu auf, den Grundbedarf in der Sozialhilfe zu erhöhen; und zwar um 25 auf 1031 Franken pro Monat. Pro Jahr sind das immerhin 300 Franken. Dieser Empfehlung ist der Kanton Luzern nachgekommen, wie ein Blick in das aktuellste Handbuch zur Sozialhilfe zeigt. Demnach erhält ein 1-Personen-Haushalt ab diesem Jahr 1031 Franken, ein 2-Personen-Haushalt 1577 Franken, ein 3-Personen-Haushalt 1918 Franken und ein 4-Personen-Haushalt 2206 Franken.

«Sehr seltene Fälle»

Allerdings müssen sich einzelne Bezügerinnen und Bezüger von wirtschaftlicher Sozialhilfe stärker an den Nebenkosten für die Wohnungen beteiligen. Konkret steigen laut Handbuch die Stromkosten, die von den Klienten bezahlt werden müssen, bei einem 1-Personen-Haushalt von 29 auf 47 Franken, bei einem 4-Personen-Haushalt von 63 auf 101 Franken. Damit würde der Teuerungsausgleich für einen 1-Personen-Haushalt von 25 auf 7 Franken sinken.

Die Dienststelle Soziales und Gesellschaft relativiert auf Anfrage, dass sich die oben genannten Nebenkosten nur auf Mietwohnungen beziehen, die elektrisch beheizt werden und bei denen die allgemeinen Stromkosten für Licht, Kochherd oder Computer nicht von den Heiz- und Warmwasserkosten getrennt werden. «Dies sind sehr seltene Fälle.» Die vergleichsweise happige Erhöhung dieses Selbstbehalts hat damit zu tun, dass der Kanton für solche Fälle bis jetzt einen Ansatz berechnet hat, der tiefer lag als die Skos-Empfehlung. Jetzt werde diese umgesetzt, bestätigt auch die Skos.

Zusätzlich unterstützt werden in diesem Jahr schweizweit Sozialhilfebeziehende, die in Gemeinden wohnen, in denen der Strompreis so hoch ist, dass er durch den Grundbedarf nicht mehr gedeckt ist. Das sind gemäss Angaben der eidgenössischen Elektrizitätskommission im Kanton Luzern die Gemeinden Greppen, Weggis und Vitznau mit jeweils über 40 Rappen pro Kilowattstunde. Dort sind gemäss Bundesamt für Statistik insgesamt 52 Personen betroffen, die wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen.