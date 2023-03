Kanton Luzern Thomas Rubin wird der neue Gemeindeschreiber von Neuenkirch Der Gemeinderat teilt mit, dass man mit Rubin einen ausgewiesenen Fachmann gewinnen konnte. Der 48-Jährige wird sein neues Amt per 1. September 2023 antreten.

Thomas Rubin wird neuer Gemeindeschreiber von Neuenkirch. Bild: PD

Der neue Gemeindeschreiber von Neuenkirch heisst Thomas Rubin. Der 48-Jährige startete seine berufliche Laufbahn bei der SBB, absolvierte danach die Polizeischule und arbeitete später fast 20 Jahre lang bei der Zuger Polizei.

2020 wechselte Rubin zur Gemeinde Neuheim, wo er bis heute als Gemeindeschreiber und Verwaltungsleiter die Verantwortung trägt. In dieser Zeit leitete er unter anderem das Projekt Organisationsentwicklung. Wie die Gemeinde Neuenkirch in einer Mitteilung schreibt, wird Thomas Rubin als Gemeindeschreiber künftig eine zentrale Funktion in der Verwaltung innehaben. Die Zusammenarbeitet startet per 1. September 2023. (luz)