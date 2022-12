Kanton Luzern Über ein Dutzend Verkehrsunfälle – eine Person verstorben Am Dienstag ereigneten sich im Kanton Luzern über ein Dutzend Verkehrsunfälle. In Emmen verstarb eine Person bei einem Unfall aufgrund eines gesundheitlichen Problems auf der Unfallstelle.

Es kam zu mehreren Unfällen aufgrund winterlichen Verhältnissen. Hier in Mosen. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstag, 13. Dezember, ereigneten sich im Kanton Luzern am Nachmittag und Abend bei winterlichen Verhältnissen über ein Dutzend Verkehrsunfälle. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Zu einem Todesfall kam es in Emmen: Auf der Mooshüslistrasse ereignete sich eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Der auffahrende 80-jährige Autofahrer dürfte gemäss Polizei vor dem Unfall ein gesundheitliches Problem erlitten haben. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Bei Verkehrsunfällen in Sursee, Luzern, Aesch und Root wurden mehrere Personen verletzt und teilweise durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Bei den Unfällen entstanden Sachschäden von über 100’000 Franken. (sfr)