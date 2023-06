Kanton Luzern Unfälle auf den Luzerner Strassen nehmen wieder zu Die Anzahl der E-Bike-Unfälle steigt weiterhin kontinuierlich an. Insbesondere Personen ab 65 Jahren sind davon betroffen.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle und verletzten Personen stiegen im Jahr 2022 im Kanton Luzern im Vergleich zum Vorjahr an. Ein Grund zur Panik besteht aber nicht: Die langfristige Entwicklung der registrierten Strassenverkehrsunfälle ist weiterhin rückläufig, so Lustat Statistik Luzern in einer Mitteilung.

Letztes Jahr ereigneten sich auf Luzerner Strassen insgesamt 2'334 Unfälle, bei denen 1'070 Personen verletzt wurden, davon 202 schwer und 1'142 leicht. Das sind 138 Strassenverkehrsunfälle mehr als im Vorjahr (+6,3 Prozent). Weiter gab es zehn Todesfälle zu beklagen. Im Jahr 2021 waren es deren neun.

Grafik: Lustat Statistik Luzern

Insgesamt ist die Zahl polizeilich registrierter Strassenverkehrsunfälle und dabei verletzter Personen seit den 1990er-Jahren rückläufig. Dies, obwohl das Verkehrsaufkommen stetig wächst, der Motorisierungsgrad steigt und die Verkehrsflächen zunehmen. Über die letzten 25 Jahre ist die Anzahl der Unfälle um 31,4 Prozent gesunken, ebenso wie die Zahl der Verletzten (-5,8 Prozent) und Getöteten (-56,5 Prozent).

Innerorts nach Feierabend ist es am gefährlichsten

Etwa zwei Drittel der der Strassenverkehrsunfälle im Kanton Luzern geschehen innerorts, rund ein Drittel ausserorts oder auf Autobahnen. Insgesamt blieb die Verteilung nach Ortslage in den zurückliegenden Jahren damit relativ stabil.

Ein Drittel der Unfälle geschieht ausserorts und auf Autobahnen. Hier im Sonnenbergtunnel. Symbolbild: Luzerner Polizei

Die statistisch unfallreichste Tageszeit ist gemäss Lustat der frühe Abend zwischen 17 und 18 Uhr. Während dieser Stunde ereignen sich die meisten Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Die Unfälle nur mit Sachschaden erreichen ihre Tagesspitze etwas früher, nämlich zwischen 15 und 17 Uhr.

179 Unfälle aufgrund von Alkohol

Die meisten Unfälle geschahen aufgrund des Verhaltens der lenkenden Person, wie beispielsweise unvorsichtigem Rückwärtsfahren, Missachten des Vortrittsrecht oder zu nahem Aufschliessen. Rund 14 Prozent der Unfälle geschahen aufgrund des Zustands der Personen: Bei 179 Unfällen war der Alkohol schuld. 37-mal krachte es aufgrund der Wirkung von Betäubungs- oder Arzneimittel.

Personen über 65 sorgen für viele E-Bike-Unfälle

Wie das Amt für Statistik weiter mitteilt, nehmen die E-Bike-Unfälle kontinuierlich zu. So gab es im letzten Jahr 171 E-Bike-Unfälle (+32 Unfälle gegenüber Vorjahr). Dabei kam es zu zwei Todesfällen. Bei den E-Bike-Unfällen ist eine deutliche Zunahme bei Personen ab 65 Jahren zu verzeichnen. Fast ein Drittel aller mit E-Bike verunfallter Personen gehörten der Altersgruppe 65+ an. Bei Unfällen, bei denen die E-Bike-Lenkenden Hauptverursacher sind, war es gar jeder fast jeder zweite Unfall.