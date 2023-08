Kanton Luzern Unfall mit deutschem Reisebus sorgt für Stau – Mann verletzt sich auf Rodelbahn im Schongiland Am Montagmorgen ist es auf der A14 und der A2 zu Unfällen gekommen. Involviert war unter anderem ein deutscher Reisebus. Dabei wurde niemand verletzt. Anders sieht es bei weitere Unfällen aus, die am Wochenende passiert sind.

Mitten im Morgenverkehr kam es im Kanton Luzern am Montag zu Rückstau aufgrund von Unfällen. So kollidierten ein Auto und ein Lieferwagen kurz vor 6 Uhr auf der Autobahn A14 zwischen Buchrain und Emmenbrücke in Fahrtrichtung Süden. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Luzerner Polizei schreibt.

Ebenfalls keine Verletzten gab es, als es vor dem Reussporttunnel auf der Autobahn A2 in Luzern zu einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen kam. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Süden kurz nach 7 Uhr. Der involvierte Reisebus stammt aus Deutschland und befand sich vor dem Tunnel Reussport auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn. Dort wurde er von einem Auto überrascht, welches von der Autobahneinfahrt Emmen-Süd auf die Autobahn A2 einfuhr. Der Busfahrer bremste daraufhin sein Fahrzeug ab und steuerte leicht nach links. Dabei touchierte er den bereits erwähnten Lastwagen. Eine Scheibe des Reisebusses wurde beim Vorfall beschädigt.

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, welche Beobachtungen zum Unfall gemacht haben. Gesucht wird zudem der Autofahrer, welcher mit einem schwarzen VW Golf von Emmen-Süd auf die Autobahn eingefahren ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegengenommen.

48-Jähriger nach Unfall in Schongiland im Spital

Am Wochenende kam es ausserdem zu weiteren Unfällen. In Rickenbach verunfallte am Freitagabend vor 22 Uhr etwa ein Motorradfahrer. Der 19-Jährige war mit einem nicht-immatrikulierten Motorrad ohne Kontrollschild und mit abgefahrenen Hinterreifen unterwegs. Dazu verfügte er nicht über einen gültigen Führerausweis. Er stürzte auf der Schützenhausstrasse und verletzte sich, woraufhin er ins Spital gebracht werden musste.

Ebenfalls im Spital landete ein betrunkener Mann, der mit seinem E-Bike auf der Ettiswilerstrasse in Willisau unterwegs war. Der Mann stürzte am frühen Samstagmorgen um etwa 2.15 Uhr. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,04 Promille.

Am Sonntagnachmittag kam es derweil im Freizeitpark Schongiland zu einem Unfall auf der Rodelbahn. Ein 48-jähriger Mann verletzte sich dort und musste mit dem Rettungshelikopter nach 16.10 Uhr in ein Spital gebracht werden. (lga)