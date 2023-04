Kanton Luzern Unfälle übers Wochenende: 15-Jährige wird von Windböe erfasst – Pferd stirbt bei Unfall mit Kutsche Bei Verkehrsunfällen wurden im Kanton Luzern am vergangenen Wochenende drei Personen verletzt. In Pfaffnau ereignete sich ein Selbstunfall mit tragischen Folgen.

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle im Kanton Luzern. Drei Personen wurden dabei verletzt. Nach einem Unfall mit einer Kutsche zog sich ein Pferd zudem tödliche Verletzungen zu.

Am vergangenen Freitag wütete das Sturmtief «Mathis» in der Schweiz. Eine fünfzehnjährige Mofa-Lenkerin in Hofstatt bekam das zu spüren: Sie wurde am Freitagabend kurz nach 17 Uhr von einer Windböe erfasst. Das Mädchen stürzte und schleuderte daraufhin gegen einen Betonpoller. Wie die Polizei schreibt, wurde es im Anschluss mit schweren Verletzungen von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

In Pfaffnau kam es am Sonntagmorgen derweil zu einem tragischen Selbstunfall. Ein Kutscher war dort mit seiner Kutsche auf einem Waldweg im Gebiet Sagerwald unterwegs. Ein umgefallener Baum versperrte den Weg, was die beiden Pferde erschreckte. Die Kutsche kam daraufhin vom Weg ab und der Kutscher stürzte vom Gefährt. Gemäss Polizeiangaben trug er Verletzungen davon. Die Pferde galoppierten währenddessen mit der führerlosen Kutsche weiter. Eines der Pferde stolperte dabei und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Ein junger Mann verlor am Sonntagabend kurz nach dem Eichtunnel die Fahrzeugkontrolle und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Bild: Luzerner Polizei

Zu einem weiteren Unfall ist es am Sonntagabend auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern gekommen. Ein 20-jähriger Mann verlor dort nach dem Eichtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Ein nachfolgendes Auto prallte danach in das stehende Fahrzeug. Gemäss Polizei wurde ein Lenker daraufhin ins Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden liege bei rund 85 000 Franken. Die Luzerner Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden.

Am frühen Montagmorgen brannte auf der Autobahnausfahrt Buchrain zudem ein Auto aus. Verletzt wurde niemand. (luz)