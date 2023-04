Kanton Luzern Unter Drogen und Alkohol: Roller- und Autofahrer verursachen Selbstunfälle In Grosswangen, Hildisrieden sowie in der Stadt Luzern ist es übers Wochenende zu vier Unfällen gekommen.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss haben am Freitag und Samstag mehrere Autofahrer und ein Rollerfahrer Selbstunfälle verursacht. Die Polizei hat den Unfallverursachern den Führerausweis abgenommen, teilt die Luzerner Staatsanwaltschaft mit. In Grosswangen fuhr am Freitagabend kurz vor Mitternacht ein 20-jähriger Autofahrer im Gebiet Hinterfeld in einen Pfosten und anschliessend in ein parkiertes Auto. An beiden Autos entstand Totalschaden in der Höhe von 12'000 Franken. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,48 Promille, was 0,74 Alkohol pro Liter Atemluft entspricht.

Bei einem weiteren Selbstunfall am frühen Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr prallte ein 22-jähriger Mann in Hildisrieden mit dem Auto gegen eine Mittelschutzinsel. Verletzt wurde niemand. Der Mann stand unter Einfluss von Drogen und Medikamenten. Der Gesamtsachschaden liegt bei 8000 Franken.

Am Samstagabend kurz vor 19 Uhr stürzte ein 36-jähriger Rollerfahrer auf der Horwerstrasse in der Stadt Luzern. Der Mann war alkoholisiert. Er wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht.

Am Samstagabend fiel der Polizei zudem ein 44-jähriger Autofahrer auf der Steinerstrasse in der Stadt Luzern auf. Vor der Einmündung in die Zürichstrasse hat er sein Auto angehalten, ist ausgestiegen und urinierte in einen Briefkasten. Danach schob er sein Auto rückwärts in ein parkiertes Auto. Es wurden Sachen beschädigt. Die Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Er war stark alkoholisiert (1,32 Promille / 0.66 mg/l). (rem)