Kanton Luzern Grüne fordern mehr Geld und Platz für ukrainische Geflüchtete Drei Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Grünen reichten ein dringliches Vorstoss-Paket ein. Sie kritisieren den Umgang des Kantons Luzern mit ukrainischen Geflüchteten.

Zu kleine finanzielle Unterstützung, ein Freibetrags-Regime, das keine Anreize zum Arbeiten setzt und die teilweise Unterbringung in unterirdischen Zivilschutzanlagen – das kritisieren die Grünen/ Jungen Grünen am Umgang mit ukrainischen Geflüchteten im Kanton Luzern. Die Kantonsrätinnen und Kantonsrat Laura Spring, Rahel Estermann und Urban Frye reichten deshalb am Donnerstag ein dringliches Vorstoss-Paket ein.

Einblick in die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau, die den Flüchtenden aus der Ukraine eine Unterkunft ermöglicht. Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022)

Urban Frye sagt, es sei für traumatisierte Kriegsgeflüchtete nicht zumutbar, ohne Tageslicht und Privatsphäre in engen Räumen untergebracht zu werden. Die Grünen fordern deshalb, dass der Kanton Luzern vermehrt auf die Zusammenarbeit mit Privaten setzt. Gemäss der Schweizerischen Flüchtlingshilfe stehen im Kanton über 2000 Betten zur Verfügung.

Zu wenig finanzielle Unterstützung

Ausserdem sei die finanzielle Unterstützung zu klein: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geflüchteten mit einem Drittel des Existenzminimums ein menschenwürdiges Leben führen können», sagt Kantonsrätin Laura Spring. So würden Menschen aus der Ukraine mit nur 11.20 Franken pro Tag auskommen müssen. In anderen Kantonen ist dieser Betrag höher.

Diese Zuschüsse der Asylsozialhilfe aufzubessern, sei aber kaum möglich. Denn kleine Arbeitspensen würden sich finanziell nicht lohnen, da die Einkünfte am Betrag der Asylsozialhilfe abgezogen werden. Dieser fehlende Anreiz vermindere die Arbeitsintegration von Geflüchteten. (se)