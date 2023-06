Kanton Luzern Verkehrsunfälle in Sursee und Rain – eine Person verletzt In Sursee ist es am Montag zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen, wobei sich eine Person verletzt hat und ins Spital musste. Am Dienstag ereignete sich in Rain eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Verletzte gab es keine.

In Rain kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Bild: Luzerner Polizei

In Sursee ist es am Montagabend zu einem Auffahrunfall gekommen, wobei sich eine Person verletzt hat. Das teilt die Luzerner Polizei in einer Meldung mit. Konkret fuhr ein Mann um kurz nach 17 Uhr auf der Surentalstrasse von Sursee in Richtung Geuensee, als er mit dem Heck eines anderen Fahrzeugs kollidierte. Anschliessend wurde dieses in das Heck des davorstehenden Autos geschoben. Der 51-jährige Unfallfahrer verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Wie die Luzerner Polizei weiter informiert, ereignete sich am Dienstagmorgen in Rain eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Als der Lieferwagen bei der Kreuzung Sagen geradeaus fuhr, kam es zur Kollision mit einem Auto, welches auf der Kantonsstrasse in Richtung Rain fuhr. Verletzt wurde niemand. (luz)