Kanton Luzern Versunkenes Boot auf dem Sempachersee und Unfälle halten Polizei am Wochenende auf Trab Sowohl auf den Strassen wie auch auf dem Wasser hatte die Luzerner Polizei über das Wochenende viel Arbeit.

Die Luzerner Polizei musste am Wochenende im Kanton Luzern einige Male ausrücken.

Freitag

Die Unfallserie begann bereits am späten Freitagabend, als ein Mann in Emmen auf der Seetalstrasse mit dem Auto gegen einen Baum fuhr. Wie die Polizei mitteilt, war er zuvor wegen einem gesundheitlichen Problem mit dem Fahrzeug von der Strasse abgekommen. Der Lenker wurde ins Spital gebracht. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 8000 Franken.

Samstag

Am Samstagnachmittag kam die Wasserpolizei auf dem Sempachersee zu einem Einsatz. Drei alkoholisierte Männer waren mit einem Motorboot unterwegs. Durch fehlerhaftes Verhalten der Betrunkenen füllte sich das Boot rund 370 Meter vor der Badi Schenkon mit Wasser und sank ab. Die drei Passagiere konnten von Privatpersonen gerettet werden. Die Wasserpolizei schleppte das Boot ab und barg es zusammen mit der Feuerwehr Sursee. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei 6000 Franken.

Die Luzerner Polizei musste ein versunkenes Boot aus dem Sempachersee bergen. Bild: zvg

Ebenfalls unter Alkohol war ein Autofahrer am Samstagabend in Greppen, als er einen Verkehrsunfall verursachte. Der 58-jährige Mann war mit 1,7 Promille unterwegs. Er kam mit seinem Auto auf der Kantonsstrasse in Richtung Weggis auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen zwei entgegenkommende Autos. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Polizei hat dem Lenker den Führerausweis abgenommen. Der Gesamtsachschaden liegt bei über 50’000 Franken. Die Kantonsstrasse musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

In Greppen fuhr ein Betrunkener in zwei entgegenkommende Autos. Bild: zvg

Ebenfalls einen Selbstunfall verursachte ein 23-jähriger Mann am Samstagabend auf der Rütihofstrasse in Triengen. Mit 1,26 Promille Alkohol im Blut kam er mit dem Auto von der Strasse ab und fuhr damit erst gegen einen Telefonmast und danach in ein Waldstück. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15’000 Franken. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Schlussendlich kurz vor Mitternacht verursachte ein betrunkener 27-jähriger Mann mit seinem Auto in Emmen einen Selbstunfall. Mit dem Auto kam er von der Strasse ab und fuhr damit gegen den Zaun einer Gartenwirtschaft. Verletzt wurde niemand.

Sonntag

In den frühen Morgenstunden folgte der nächste Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein Autofahrer mit 1.02 Promille Alkohol im Blut fuhr im Gebiet Oberdorf in Buttisholz gegen einen Kandelaber. Verletzt wurde niemand. Auch diesem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Ein Belgier überlad sein Dach um 145 Kilogramm. Bild: zvg

Die Luzerner Polizei stoppte am Sonntagmorgen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden einen belgischen Lenker, welcher sein Auto komplett überladen hatte. Der Mann hatte die zugelassene Dachlast um 145 Kilogramm überschritten.

Am Sonntagabend fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto massiv zu schnell auf der Rothenburgstrasse in Eschenbach in Richtung Rothenburg. In der 80er-Zone war er mit 124 km/h unterwegs. Die Polizei nahm dem Lenker den Führerausweis ab. (sfr)