Sursee Während den Sommermonaten: Wochenend-Fahrverbot in der Altstadt Das zeitlich befristete Fahrverbot gilt vom Samstag, 6. Mai bis Sonntag, 1. Oktober 2023.

In den Sommermonaten ist es am Wochenende Motorwagen, Motorrädern und Motorfahrrädern untersagt, durch die Surseer Altstadt zu fahren. Wie die Stadt mitteilt, gilt von Mai bis Oktober jeweils von Samstag ab 17.30 Uhr bis Montag um 6 Uhr ein zeitlich befristetes Fahrverbot in der Altstadt.

Aus der Mitteilung geht ferner hervor, dass während des Wochenend-Fahrverbots ein generelles Parkverbot auf den Parkplätzen in der Oberstadt, beim Rathausplatz und der Unterstadt (ohne Judenplatz) besteht. Dieses gilt ebenfalls zu den genannten Zeiten.

Auch Inhaberinnen und Inhaber von Parkbewilligungen «Altstadt» dürfen diese Parkplätze während der besagten Zeitspanne nicht nutzen. Die bereits ausgestellten Fahrberechtigungen sind jedoch weiterhin gültig und müssen nicht erneuert werden. (luz)