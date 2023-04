Kanton Luzern Wandert hier der Wolf durch Ruswil? Video soll das Wildtier in unmittelbarer Nähe zu Rehen zeigen In der Osterwoche berichtete der Kanton gleich zwei Mal von einer Wolfssichtung im Rottal. In Ruswil wurde das Grossraubtier scheinbar auch gefilmt.

Der Wolf ist wohl wieder in der Region unterwegs. In der vergangenen Woche setzte der Kanton Luzern gleich zwei Warn-SMS ab, welche von vermuteten Wolfssichtungen im Rottal berichteten. Zuerst am Ostermontag in der Gemeinde Ruswil, am Freitag schliesslich in der Nachbargemeinde Buttisholz.

Nun macht in Ruswil ein Video die Runde, welches den Wolf zeigen soll. Das Wildtier soll dabei im Gebiet Chropfmatt unterwegs gewesen sein. Das kurze Video zeigt ein grosses Tier, das sehr an einen Wolf gemahnt, welches am Waldrand unterwegs ist. Auch eine Gruppe Rehe ist zu sehen.

Ist das der Wolf im Rottal? Ein Video macht in Ruswil die Runde. Es zeigt wahrscheinlich das Raubtier, wie es durch eine Wiese läuft. Aufgenommen wurde es am Ostermontag. Video: zVg

Aufgenommen wurde das Video gemäss mehreren Quellen am Ostermontag. Damit passt es zeitlich zu der abgesetzten Warnung der Kantonsbehörden. Das Gebiet im Video liegt zudem zwischen den Gemeinden Ruswil und Buttisholz.

In der Warn-SMS vom Freitagabend wird der örtlichen Bevölkerung mitgeteilt, man solle Herdenschutzmassnahmen treffen oder Kleinwiederkäuer nachts einstallen. Bei Rissen sei umgehend die kantonale Wildhut zu kontaktieren.

Rund einen Monat zuvor, am 8. März, hatte ein Wolf im benachbarten Malters fünf Schafe gerissen. (mha/mg)