Kanton Luzern Wer Angehörige pflegt, erhält ab 2024 eine Entschädigung Eine Anerkennungszulage und Gutscheine: Das sieht das überarbeitete Betreuungs- und Pflegegesetz vor. Der Regierungsrat setzt es auf den 1. Januar 2024 in Kraft.

Wer Angehörige pflegt, soll dafür auch entschädigt werden. Dieses Anliegen, das ursprünglich via Volksinitiative gefordert worden war, wird im Kanton Luzern per 2024 umgesetzt. Auf diesen Zeitpunkt setzt der Regierungsrat das geänderte Betreuungs- und Pflegegesetz in Kraft, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Die Gesetzesänderung hatte der Kantonsrat im Januar 2023 beschlossen: Pflegende Angehörige erhalten eine Anerkennungszulage analog des steuerlichen Mindestabzugs auf Nebenerwerb von 800 Franken. An die betreuten Personen wird ein Gutschein von mindestens 1200 Franken für die Leistungen Dritter ausgerichtet. Aufgrund dieser Gesetzesänderung wurde die Initiative zurückgezogen. Die Referendumsfrist verstrich ungenutzt. (cgl)