Kanton Luzern Wer im Kantonsrat sitzt, soll nicht in den Verwaltungsrat des Luzerner Kantonsspital dürfen Die Luzerner Regierung will definieren, in welchen staatlichen Organisationen Kantonsratsmitglieder in Führungsgremien tätig sein dürfen. Sie stimmt einer Motion der SVP teilweise zu.

Blick auf das Luzerner Kantonsspital. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 9. 2022)

Sollen Kantonsrätinnen und Kantonsräte in ausgelagerten Betrieben, die dem Kanton gehören, in Führungsgremien sitzen dürfen? Die SVP findet: nein. Mit einer Motion von Guido Müller (Ebikon) verlangt die Partei, die Unvereinbarkeitsregeln auf ausgelagerte Organisationen, auf Firmen mit Mehrheitsbeteiligungen des Kantons und auf primär durch staatliche Beiträge finanzierte Organisationen auszudehnen.

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Sie schreibt, dass es zum Beispiel durch die Auslagerungen des Luzerner Kantonsspitals oder der Psychiatrie in Aktiengesellschaften nun theoretisch möglich wäre, dass ein Mitglied des Kantonsrats dort Einsitz in Führungsgremien nehmen könnte. Die Regierung befürwortet aber die Ausdehnung der funktionellen Unvereinbarkeiten auf solche Betriebe und empfiehlt dem Kantonsrat, die Motion teilweise erheblich zu erklären.

Regeln an Beteiligungen koppeln

Warum nur teilweise? Das zeigt ein Blick auf die vorgeschlagene Regelung der Regierung. So sollen in Organisationen des öffentlichen Rechts mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons – wie zum Beispiel die Uni Luzern – keine Kantonsratsmitglieder in strategischen und operativen Leitungsorganen tätig sein dürfen. Auch die Revisorentätigkeit ist ausgeschlossen. Das Gleiche soll für privatrechtlich organisierte Betriebe mit Mehrheitsbeteiligung des Kantons, wie etwa die Kantonalbank oder das Kantonsspital, gelten.

In solchen Organisationen mit Minderheitsbeteiligung des Kantons – etwa der Verkehrsverbund – soll dies mit Ausnahme der Revisionsstelle jedoch möglich sein. Nichts wissen will die Regierung zudem von einer Unvereinbarkeit bei durch staatliche Beiträge finanzierten Organisationen. Sie begründet dies damit, dass diese Organisationen weniger stark mit der Regierung und der Verwaltung verbunden seien, weil keine Beteiligung des Kantons bestehe. «Zudem wäre es nicht einfach, die Höhe oder den Anteil des Staatsbeitrags zu bestimmen, welche für die Unvereinbarkeit zwischen der Funktion in der unterstützten Organisation und dem Kantonsratsmandat im Sinn der Motion massgebend sein soll.» (dlw)