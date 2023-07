Kanton Luzern Wohnhaus in Flühli brennt nach Blitzeinschlag In der Nacht auf Dienstag brannte ein Wohnhaus in Flühli. Entstanden ist das Feuer vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer ist nach einem Blitzeinschlag in das Dach des Gebäudes ausgebrochen. Bild: zvG

In Flühli brannte in der Nacht auf Dienstag ein Wohnhaus an der Salzbühlstrasse. Vermutlich entfachte ein Blitzeinschlag ins Dach das Feuer, wie die Branddetektive der Luzerner Polizei feststellten. Gemäss der Luzerner Staatsanwaltschaft ging die Meldung zum Vollbrand kurz vor 00.15 Uhr bei der Polizei ein. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand ein grosser Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Flühli-Sörenberg und Schüpfheim. (se)