Kanton Luzern Wolf reisst Lamm in Flühli – Wildhüter stellt Kamera auf In Flühli im Gebiet Flüehütten hat vermutlich ein Wolf ein Lamm gerissen. Die kantonale Wildhut rät, Herdenschutzmassnahmen zu treffen sowie Kleinwiederkäuer nachts einzustallen.

In Flühli ist es erneut zu einem Wolfsriss gekommen. Gemäss dem Besitzer habe ein Wolf ein Lamm auf einer ungeschützten Weide aus einer Gruppe von acht Schafen gerissen, bestätigt der kantonale Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage von Tele 1 und PilatusToday.

Der Wildhüter habe daraufhin das tote Lamm in der Nähe des Waldes liegen lassen und eine Kamera aufgestellt. «Manchmal kommen die Wölfe zum Kadaver zurück», erklärt er gegenüber dem Regionalsender Tele 1. Zudem nahm der kantonale Wildhüter eine DNA-Probe. Mit dieser soll ermittelt werden, um welchen Wolf es sich handelt.

Aktuell wird vermutet, dass drei Wölfe im Kanton Luzern unterwegs sind: in der Nähe des Pilatus, im Mittelland und im Gebiet Entlebuch. Schmid vermutet, dass der aktuelle Riss von letzterem Wolf ausging.

In einer Warn-SMS an Tierhüterinnen und Tierhüter rät der Wildhüter, die Herdenschutzmassnahmen von Kleinwiederkäuern wie Schafen und Ziegen in der Gegend zu überprüfen. Eine Möglichkeit sei es auch, die Tiere nachts im Stall unterzubringen. Bei einem Riss solle man sofort die Wildhut kontaktieren. (zfo)