Kanton Luzern Zu teuer: Baustart für Zusammenschluss der Kläranlagen Oberseetal und Buholz wird verschoben Die Gemeinden Ballwil, Eschenbach, Inwil und Rain sollten an die Kläranlage Buholz in Emmen angeschlossen werden. Nun zeigt sich: Die Kosten sind deutlich höher als die bewilligten 16,7 Millionen Franken. Der Baustart wird verschoben.

Die Bauarbeiten für den Anschluss der Gemeinden Ballwil, Eschenbach, Inwil und Rain an die Kläranlage Buholz in Emmen werden verschoben. Dies teilt die ARA Oberseetal mit, in deren Einzugsgebiet die vier Gemeinden liegen. Grund dafür seien die hohen Baukosten. Diese würden deutlich über den vom Stimmvolk bewilligten 16,7 Millionen Franken liegen.

Um die vier Oberseetaler Gemeinden an die Kläranlage Buholz in Emmen anzuschliessen, muss eine 4,1 Kilometer lange Druckleitung gebaut werden. Anstelle der ARA Oberseetal wird ein Pumpwerk erstellt. Die heutige Kläranlage wird stillgelegt und zurückgebaut – so der Plan.

Doch nach der öffentlichen Ausschreibung der Baumeisterarbeiten im Mai zeigte sich, dass die Angebote deutlich höher sind als von der Stimmbevölkerung bewilligt. Die Mehrkosten könnten nicht allein mit der Teuerung begründet werden, heisst es in der Mitteilung der ARA Oberseetal. Diese hat nun einen unabhängigen Fachexperten beigezogen, um die Gründe für die Mehrkosten zu analysieren und die Projektkosten zu optimieren. Ergebnisse sollen im Januar 2024 vorliegen. Über einen allfälligen Zusatzkredit müsste wiederum das Stimmvolk der vier Gemeinden entscheiden. (cgl)