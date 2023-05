Kanton Luzern Zwei Premieren im Fischereiverband: Erste Frau im Vorstand und erstes externes Ehrenmitglied An der Delegiertenversammlung in Buttisholz wurde Kantonsrätin Sara Muff als erste Frau in den Vorstand gewählt. Bei Philipp Amrein handelt es sich um den ersten Externen als Ehrenmitglied.

Sara Muff und Kantonsrat Bernhard Steiner. Bild: PD

An der Delegiertenversammlung des Fischereiverbands Kanton Luzern gab es gleich zwei Premieren, wie dieser mitteilt. In seiner 41-jährigen Geschichte wurde mit der Surseer Kantonsrätin und aktiven Fischerin Sara Muff die erste Frau in den Vorstand gewählt. Geschäftsleiter Kurt Bischof wird folgendermassen zitiert: «Wir sind glücklich, dass wir die politische Kraft stärken können und dass eine Frau neue Sichtweisen und Akzente in die Verbandsarbeit einbringen wird.»

Ausserdem wurde mit Philipp Amrein zum ersten Mal ein Externer zum Ehrenmitglied ernannt. Amrein ist vor 35 Jahren als Fischereiaufseher in den Dienst des Kantons Luzern getreten und sei «stets ein verlässlicher Partner» gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. (rad)