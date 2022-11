Kanton Luzern Selbstunfälle in Urswil und Luzern fordern eine Verletzte Über das Wochenende ereigneten sich im Kanton Luzern mehrere Selbstunfälle. Bei einem Unfall in Urswil wurde eine Lenkerin leicht verletzt.

Beim Unfall in Urswil überschlug sich das Auto. Bild: Luzerner Polizei

Am Freitagabend, 4. November 2022, ereignete sich ein Selbstunfall auf der Rainstrasse vor Urswil in der Gemeinde Hochdorf. Gemäss Medienmitteilung der Polizei kam eine 36-jährige Frau mit ihrem Auto von der Strasse ab. Das Auto geriet in einen Strassengraben und überschlug sich danach. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Rainstrasse musste für Bergungsarbeiten während drei Stunden gesperrt werden.

Am Samstagnachmittag, 5. November 2022, fuhr zudem ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto gegen eine Wand an der Seeburgstrasse in der Stadt Luzern, wie die Luzerner Polizei weiter mitteilt. Der Lenker hatte zuvor die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann blieb unverletzt. (sfr)