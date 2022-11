Kantons- und Regierungsratswahlen 2023 Zoé Stehlin will für die Juso in den Regierungsrat Das Kandidatenfeld der Juso für die Kantonsratswahlen steht. Ihre Co-Präsidentin will derweil in den Regierungsrat einziehen.

Die Juso Luzern hat am Freitag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kantonsratswahlen im April 2023 nominiert. Unter dem Motto «Das machen wir mit links!» steigen insgesamt 55 Jungpolitiker im Alter von 17 bis 30 Jahren auf vier Listen ins Rennen um einen Sitz im Kantonsparlament. Das schreibt die Jungpartei in einer Mitteilung.

Zoé Stehlin will in die Luzerner Regierung. Bild: PD

Zoé Stehlin, Co-Präsidentin der Juso Luzern, kandidiert nicht nur für den Kantonsrat – sie tritt auch als Regierungsratskandidatin an. Die Jungpolitikerin ist seit 2014 in der Juso Luzern aktiv und seit 2020 deren Co-Präsidentin. Neben ihrem politischen Engagement arbeitet die Medizinstudentin am Luzerner Kantonsspital und am Unispital Zürich.

Wie die Jungpartei weiter schreibt, basieren ihre Forderungen im Wahlkampf auf vergangenen, laufenden und zukünftigen Projekten der Juso Luzern. Dazu gehören unter anderem Klimaschutz, Wohnraum und Stimmrechte für Jugendliche ab 16 Jahren sowie für Ausländerinnen und Ausländer. (sig)