Kantonsgericht Luzern Schwiegervater mit Messer verletzt: Serbe kassiert sechs Jahre und vier Monate Ein heute 30-jähriger Bodenleger hat seine Tochter bei der von ihm getrennt lebenden Frau in einer Luzerner Landgemeinde besuchen wollen. Der Grossvater des Kindes stellte sich ihm in den Weg. Da zückte der jüngere Mann ein Messer.

Aussenansicht des Kantonsgerichts am Hirschgraben in Luzern. Bild: Pius Amrein (31. Januar 2022)

Es sollte ein freudiger Tag werden für den damals 27-jährigen Bodenleger aus der Region Luzern. Mit dem Zug reiste der serbische Staatsangehörige am 12. April 2018 in eine Landgemeinde, wo seine von ihm getrennt lebende Frau mit der gemeinsamen Tochter wohnte. Als der Handwerker das Grundstück betrat, stellte sich ihm der Vater seiner Frau in den Weg und machte ihm klar, dass er nicht erwünscht sei.

Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft packte der ältere den jüngeren Mann am Kragen und forderte ihn auf, zu verschwinden. In der Folge griff der Serbe zu einem Messer mit einer Klingenlänge von

9,5 Zentimetern und fügte seinem damaligen Schwiegervater drei Verletzungen zu. Das Kantonsgericht verurteilte den Beschuldigten für versuchte vorsätzliche Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten. Zudem wird er für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Damit ist die Freiheitsstrafe höher als jene der Vorinstanz. Das Kriminalgericht verurteilte ihn im September 2020 zu fünfeinhalb Jahren und zwölf Jahren Landesverweis. Der Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil angefochten. Im Urteil des Kantonsgerichts wird festgehalten, dass das Vorgehen geeignet war, den Tod herbeizuführen.