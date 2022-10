Politische Rechte in Krisensituationen: Gemeinden sollen bei Abstimmungen künftig auf Urnenverfahren setzen dürfen

Die Luzerner Regierung will das Stimmrechtsgesetz revidieren, damit die politischen Rechte auch bei Katastrophen oder Notlagen gewahrt werden. Der Kantonsrat hat der Gesetzesrevision am Montag in erster Beratung zugestimmt.