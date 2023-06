Kantonsrat Alle Fraktionen sagen Ja zum Sonderkredit für die Kanti Sursee Die Kanti Sursee soll für knapp 70 Millionen saniert und erweitert werden. Der Luzerner Kantonsrat sagt: «Ja, aber».

So könnte die erweiterte Kantonsschule in Sursee aussehen. Visualisierung: PD

Die Regierung will die Kanti Sursee für insgesamt 70 Millionen Franken sanieren und mit einem Neubau erweitern. Die Fraktionen machten am Montag im Kantonsrat unisono klar, dass diese Investition nötig sei und verabschiedeten den Kredit ohne Gegenstimme. So nannte Bernhard Steiner (SVP) die vorliegende Lösung stimmig. Die SVP werde auf das Geschäft eintreten. Der Entlebucher kritisierte aber die Kosten, die 8,8 Millionen Franken über dem Budget lägen.

Dem Sonderkredit stimmte auch die FDP und GLP zu. Martin Birrer (FDP, Emmen) stellte aber infrage, ob es den höchsten Minergie-Standard brauche. Zudem werde die FDP genau beobachten, ob die hohen Investitionen nicht andere Kanti-Standorte benachteilige. Auch Franziska Rölli (GLP, Sempach) hatte «ein etwas ungutes Gefühl», wenn sie an die Kosten denke. Diese liessen sich aber immerhin mit Investitionen in eine Erdsondenheizung und Lüftung gut erklären. «Das sollte auch für tiefere Betriebskosten sorgen.»

Den Linken fehlt ein Mobilitätskonzept

Für die SP und Grünen waren die höheren Kosten weniger ein Thema. Sie begrüssten die geplante energieeffiziente Schulanlage. Ihnen fehlte dafür ein Mobilitätskonzept. «An solch neuralgischen Punkten ist das nötig», sagte Fabrizio Misticoni (Grüne, Sursee).

Finanzdirektor Reto Wyss nahm die Kritik zur Kenntnis und sagte, die Mobilität in Sursee müsse man grossflächig angehen. Zu den Mehrkosten im Bereich Energieeffizienz sagte der Mitte-Politiker: «Dies entspricht bezüglich Klimabericht ihrem Wunsch.»