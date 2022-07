Kantonsrat Assistenzhunde sollen im Kanton Luzern von den Steuern befreit werden Polizei- oder Militärhunde sind im Kanton Luzern von den Steuern befreit. Das soll künftig auch für Begleit-, Hilfs- und Therapiehunde gelten.

Halterinnen und Halter von Warnhunden im Bereich Diabetes und Epilepsie, von Signalhunden für Taube sowie Assistenzhunden für körperlich behinderte und psychisch kranke Menschen werden im Kanton Luzern bald keine Steuern mehr zahlen müssen. Das zeichnet sich nach der Antwort der Regierung auf eine Motion von Claudia Wedekind (Mitte, Ermensee) ab – aus zwei Gründen: Erstens will die Regierung den Vorstoss erheblich erklären, und zweitens ist er von Mitgliedern aller sechs Fraktionen unterzeichnet worden, ist also so breit wie möglich abgestützt.

Hundehalterinnen und -halter zahlen im Kanton Luzern für ihr mehr als sechs Monate altes Tier pro Jahr derzeit 120 Franken Steuern. Für Hunde auf Bauernhöfen beträgt die Abgabe nur 40 Franken. Polizei- und Militärhunde, aber auch Schutz-, Sanitäts-, Katastrophen-, Lawinen- und Blindenhunde, sind von der Hundesteuer befreit.

Weil die Gemeinden Veranlagungs- und Bezugsbehörden der Hundesteuer sind, sollen sie gemäss Regierung in die Ausarbeitung einer Vorlage einbezogen werden. Ausserdem gelte es zu definieren, welche Tiere als Assistenzhunde gelten und welche Voraussetzungen ihre Halterinnen und Halter erfüllen müssen. (nus)