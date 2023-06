Kantonsrat Der Älteste und der Jüngste plädieren für Anstand und Respekt Die erste Session des neu gewählten Kantonsrats wurde von Alterspräsident Robi Arnold (SVP) und vom jüngsten Ratsmitglied Luca Boog (Mitte) eröffnet. Beide plädierten für einen respektvollen Umgang. Derweil lobte und tadelte der abtretende Kantonsratspräsiden Rolf Born den Ratsbetrieb.

Luca Boog (rechts) während seiner ersten Session im Kantonsrat. Dominik Wunderli (luzern, 19.06.2023)

Seit 2011 sitzt Robi Arnold im Kantonsrat. «Nun bin ich es, der die neue Legislatur eröffnen darf», sagte der SVP-Politiker zur Sessionseröffnung am Montagmorgen. Der 67-Jährige plädierte in seiner Rede für Anstand und Respekt bei den Ratsdebatten. Das bedeute, sich nicht gegenseitig zu diffamieren, sondern zusammen für den Kanton Luzern vorwärts zu kommen.

Einen Seitenhieb an gewisse «politische Kreise die immer nach Sachpolitik rufen und dann selber personenbezogene Angriffe starten», konnte sich der Mehlsecker aber nicht verkneifen. Gemeint war damit wohl kaum seine eigene Partei. Arnold stellte klar: «Eine eigene Meinung zu haben, ist legitim, kritische Fragen und Voten sind erwünscht.»

Dem letzten Zitat stimmte auch das jüngste Ratsmitglied Luca Boog aus Gunzwil zu. Der 23-Jährige eröffnete seine Rede mit dem Satz: «Politik ist die stete Vermutung, dass jemand anders auch einmal recht haben könnte.» Als 15-Jähriger habe er diesen Leitspruch zum ersten Mal vom damals abtretenden Zuger Ständerat Peter Bieri gehört. «Das hat mich nicht mehr losgelassen.» Einander zuhören, gemeinsam weiterkommen und andere Meinungen akzeptieren sei eine Herzensangelegenheit von ihm und «keine Moralpredigt eines Jünglings», so Boog.

Die Grundlage für das Ringen um faire Lösungen habe das Luzerner Stimmvolk am 2. April mit einem weiblicheren, vielfältigeren und jüngeren Kantonsrat geschaffen, so der Mitte-Politiker, der einen Funfact an den Schluss seiner Rede stellte: Der Altersdurchschnitt des Kantonsrats, der 44 Jahre beträgt, sei exakt der Altersunterschied zwischen ihm und Robi Arnold.

Born lobt und tadelt

Der abtretende Kantonsratspräsident Rolf Born sagte bei seiner Abschiedsrede: «Bei meiner Eröffnungsrede habe ich den Kanton Luzern als freiheitlichen und sozialen Rechtsstaat benannt.» Das könne er mit Rückblick auf den vergangenen Wahlkampf, «in dem alle Kräfte ihre Meinungen frei und unabhängig äussern konnten», nur wiederholen.

Er habe bei unzähligen Anlässen Wertschätzung gegenüber der Arbeit des Kantonsrats entgegennehmen dürfen. «Das hat mich überrascht», so Born, zeige aber auch, «dass wir hier drin viel richtig machen, auch wenn das bei den Debatten nicht immer spürbar wird». Im Rat werde oft oder zu oft ein düsteres Bild über den Kanton Luzern gezeichnet, so der FDP-Politiker aus Emmen und fügte an: «Wahrscheinlich oft auch überzeichnet.»

Born verstand, diese Erkenntnis positiv zu werten: «Die Demokratie im Rat ist lebendig, schnell und intensiv. Ich durfte darin während eines Jahres die präsidialen Aufgaben ausführen.»