Kantonsrat Hilfe für Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt wird in Luzern besser koordiniert Gesundheitswesen, Strafverfolgungsbehörden und Opferhilfe werden im Kanton Luzern besser zusammenarbeiten. Als Vorbild dient der Kanton Bern.

Scham oder Zweifel an die Adresse der Polizei können dazu führen, dass Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt nicht oder zu spät Anzeige erstatten. Bild: Getty

Laut einer Studie der Zürcher Hochschule wurden im Zeitraum 2016 bis 2018 nur rund ein Viertel der wegen Vergewaltigung beschuldigten Personen im Kanton Luzern rechtskräftig verurteilt. Einer der Gründe für die tiefe Quote: Die Beweissicherung beginnt erst bei der Eröffnung eines Strafverfahrens. Eine Anzeige wird jedoch oft erst später erstattet. Nun soll der Regierungsrat die Errichtung eines Krisenzentrums zur Erstversorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt prüfen. Gleichzeitig soll das Zentrum den Einbezug der bestehenden Fachstellen besser koordinieren.

Dies verlangt Kantonsrätin Melanie Setz Isenegger (SP, Emmenbrücke) in einem Postulat. Der Regierungsrat hatte dieses als erheblich erklärt. Die Kantone wurden bereits beauftragt, die «Sicherstellung der (rechts)medizinischen Versorgung von Opfern sexueller Gewalt» durch Krisenzentren sicherzustellen. Der Auftrag hängt mit der sogenannten Istanbul-Konvention zusammen, dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Diese ist in der Schweiz im April 2018 in Kraft getreten.

Nur SVP stimmt dagegen

Ein Paradebeispiel für ein solches Krisenzentrum liefert der Kanton Bern, wie der Regierungsrat in seiner Antwort schreibt. Das Berner Modell sorge nicht nur für eine koordinierte Vorgehensweise und eine effiziente psychosoziale und medizinische Betreuung, sondern auch für eine Spurensicherung ohne Anzeigepflicht. Diese frühe Beweissicherung erhöhe nicht nur die Chancen, die Täterschaft zu belangen, sondern schütze auch künftige Opfer.

Momentan mangle es an einer standardisierten forensischen Antwort bei der Erstversorgung von Opfern, kritisierte Setz. Sie lobte den Effort der vorhandenen Stellen, betonte aber, ein Krisenzentrum würde deren Effektivität noch weiter erhöhen.

Ausser der SVP unterstützten alle Parteien das Postulat. Gemäss Mario Bucher (SVP, Emmen) sehe seine Partei zwar die Intention der SP, diese sei in ihren Augen aber bereits erfüllt. Die bestehenden Institute seien genug, die Gefahr von Verfahrensfehlern würde sich erhöhen, sollten neue dazukommen. Ausserdem müsste die Täterschaft sofort geahndet werden, nicht erst später.

Stellen sollen besser vernetzt werden

Gegen diese Argumente wehrte sich Claudia Huser (GLP, Luzern): Opfer seien oft in einem Schockzustand, man rede hier von traumatischen Ereignissen, die man erst verarbeiten müsse. Eine Spurensicherung ohne Anzeigepflicht würde den Opfern Gelegenheit geben, selbstbestimmt zu entscheiden, ob und wann sie Anzeige erstatten.

Auch Pia Engler betonte, dass das Postulat im Sinne der SVP sei: Würde man früher mit der Beweissicherung beginnen, könnte man die Täterschaft besser belangen. Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) klärte ein weiteres Missverständnis auf: «Die Institutionen sind bereits vorhanden, es braucht nicht mehr Personal. Sie sollen nur besser vernetzt werden.» Das Beispiel Bern zeige, dass das System funktioniere. Er bat den gesamten Kantonsrat, das Postulat anzunehmen, welches daraufhin mit 90 zu 19 Stimmen angenommen wurde.