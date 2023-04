Kantonsrat Infoanlass zu Armee und Zivilschutz soll für junge Frauen im Kanton Luzern künftig obligatorisch sein Der Armee und dem Bevölkerungsschutz fehlt es an Personal. Nun will die Luzerner Regierung neue Personengruppen mobilisieren. Die Initiative stammt allerdings nicht von ihr.

Zivilschutzangehörige bauen am Mühlenplatz in Luzern Hochwasser-Sicherheitsmassnahmen zurück. Bild: Dominik Wunderli (29. 7. 2021)

Jeder Schweizer ab 18 Jahren ist militärdienstpflichtig – und muss eine obligatorische Orientierungsveranstaltung besuchen. Frauen dürfen ebenfalls teilnehmen, benutzen diese Gelegenheit aber höchst selten. Das soll sich im Kanton Luzern nun ändern, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf ein Postulat der Stadtluzerner Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann.

Demnach sollen neben Männern neu auch junge Schweizerinnen sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer verpflichtet werden, solche Informationsveranstaltungen zu besuchen. Diese Personengruppen seien eine wichtige und breite Rekrutierungsbasis, und sie würden «ein grosses Potenzial in den Bereichen Sicherheit und Bevölkerungsschutz darstellen», begründet die Exekutive ihre Zustimmung zum Vorstoss.

Hintergrund ist der akute und sich künftig akzentuierende Personalmangel bei Militär und Zivilschutz, wie die Regierung festhält: Die Rekrutierung von ausreichendem und gutem Personal gestalte sich «zunehmend schwierig». Dabei sei ein funktionierendes System des Bevölkerungsschutzes sehr wichtig, wie die Covid-19-Pandemie, Überschwemmungen im Sommer 2021, Unwetter im vergangenen Jahr oder drohende Mangellagen gezeigt hätten.

Regierung erwartet «erheblichen Mehraufwand»

In welcher Form und wo die Anlässe stattfinden, ist noch unklar. Die Regierung will bis Anfang 2024 gemeinsam mit den betroffenen Organisationen Varianten inklusive des personellen und finanziellen Mehrbedarfs erarbeiten. Dass die Pläne mehr als nur ein paar Tausend Franken kosten werden, lässt das Gremium aber schon jetzt durchblicken:

«Die Einführung von obligatorischen Sicherheitsveranstaltungen wird für den Kanton Luzern mit erheblichem personellem und finanziellem Mehraufwand verbunden sein.»

Die Regierung führt in ihrer Stellungnahme zum Postulat auch aus, warum sie trotz Anstrengungen auf Bundesstufe aktiv werden will. Hauptgrund sei die lange Umsetzungsdauer von zehn oder mehr Jahren, weshalb sich die Prüfung von Möglichkeiten auf kantonaler Ebene aufdränge.

Postulantin «vom zügigen Tempo positiv überrascht»

Karin Stadelmann freut sich über die geplanten Schritte der Regierung, die sie sich natürlich erhofft habe. Auch das Tempo sei «sehr zügig, was mich positiv überrascht». Die Reaktionszeit der Regierung ist in der Tat bemerkenswert: Sie hätte sich für ihre Antwort auf den Vorstoss ein Jahr lang Zeit lassen können, hat ihre Stellungnahme nun aber schon nach vier Monaten veröffentlicht. Besondere Freude bereitet der Forschungsverantwortlichen und Dozentin an der Hochschule Luzern, dass die Regierung das Obligatorium nicht infrage stellt und auch niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer einbeziehen will.

Die Chancen auf eine Überweisung ihres Postulats erachtet die am 2. April auf der Liste der städtischen Mitte mit dem besten Resultat wiedergewählte Parlamentarierin als gut. Schliesslich wird ihr Vorstoss nicht nur von der Regierung als unterstützungswürdig bezeichnet, sondern ist auch von FDP-, SP- und GLP-Mitgliedern unterzeichnet worden. Sie stelle sich aber gerne einer Diskussion im Parlament.

Die Präsidentin der städtischen Mitte-Sektion sagt, sie sei nach der Einreichung des Postulats sowohl an öffentlichen Veranstaltungen als auch im privaten Kreis darauf angesprochen worden. Ihr Engagement für den Bevölkerungsschutz werde begrüsst, worauf auch Reaktionen auf den sozialen Medien hindeuten würden. Stadelmann selber leistet zwar keinen Zivilschutz, ist aber First Responderin und Notfallhelferin sowie der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft eng verbunden.