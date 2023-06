Kantonsrat Kantonsrat wählt die Grüne Judith Schmutz zur höchsten Luzernerin Die Grüne Judith Schmutz aus Rain ist für ein Jahr lang Kantonsratspräsidentin. Die 26-Jährige holte 93 von 116 möglichen Stimmen. Zum Vizepräsidenten wählte das neue Parlament den Stadtluzerner Mitte-Politiker Ferdinand Zehnder.

Die Grüne Judith Schmutz aus Rain ist für ein Jahr höchste Luzernerin. Bild: Nadia Schärli (Rain, 15. 6. 2023)

Die Zahl 26 hat für den Luzerner Kantonsrat heuer eine ganz besondere Bedeutung. Zum einen deshalb, weil das Parlament am Montagmorgen die 26-jährige Grüne Judith Schmutz aus Rain zur jüngsten Ratspräsidentin in seiner Geschichte gewählt hat. Zum anderen deshalb, weil der 120-köpfige Kantonsrat mit dem Start in die neue Legislatur aus 26 neuen Mitgliedern besteht. Am meisten Neo-Kantonsrätinnen und -räte, nämlich zwölf, gehören der SVP an. Nur gerade je eine neue Fraktionsangehörige sitzt in den Reihen der Grünen und Grünliberalen.

Judith Schmutz holte 93 von 116 möglichen Stimmen (siehe Grafik). Damit erzielte sie ein Resultat, das im langjährigen Vergleich zwar nicht top ist, jedoch immer noch höher liegt als jenes von prominenten Vorgängerinnen und Vorgängern wie der neu gewählten Regierungsrätin Ylfete Fanaj von der SP oder dem heutigen Nationalrat Leo Müller von der Mitte.

Auf dem Weg zur Anwältin

Die Nachfolgerin von Rolf Born (FDP, Emmen) wurde 2019 erstmals ins Parlament gewählt und schaffte die Wiederwahl am 2. April mit dem weitaus besten Resultat auf der Liste der Grünen des Wahlkreises Hochdorf. Schmutz ist Juristin und steckt in den Vorbereitungen zur Anwaltsprüfung.

Schmutz sagte nach ihrer Wahl, sie werde den Fokus in ihrer Amtszeit auf die politische Kultur legen: «Mir ist der respektvolle Umgang miteinander ein grosses Anliegen.» Ihr gemeinsam mit dem künftigen Regierungspräsidenten Fabian Peter (FDP, wird am Dienstag gewählt) festgelegtes Motto drehe sich um das Thema Energie. Dazu gehöre auch, «Unangenehmes anzupacken und Schritte weg vom Vertrauten zu machen».

Erster Gratulant im Ratssaal war der Rainer Gemeinderat, der in corpore erschien. Gemeindepräsident Martin Merz zeigte sich stolz darüber, dass Rain erstmals die höchste Luzernerin stellt – und erst noch die jüngste. Judith Schmutz sei «jung, dynamisch und kompetent. Du wirst das grandios meistern», sagte der Mitte-Politiker zur Kantonsratspräsidentin, die am Dienstagabend in ihrer Wohngemeinde gefeiert wird.

2028 kommt erstmals die GLP zu höchsten Ehren

Zum Vizepräsidenten wählte der Kantonsrat den Stadtluzerner Mitte-Politiker Ferdinand Zehnder. Der 58-jährige Hotelier erzielte 109 von 116 möglichen Stimmen – ein absolutes Spitzenergebnis. In der jüngeren Zeit schnitt bei der Wahl des Vizepräsidenten nur Zehnders Parteikollege Franz Wüest besser ab: Er kam 2014 auf 114 Stimmen.

Nach Judith Schmutz und Ferdinand Zehnder soll 2025/26 jemand aus den Reihen der SP das höchste politische Amt im Kanton Luzern ausüben. Dann folgen Mitglieder aus den Reihen der SVP und FDP sowie 2028/29 erstmals eine Person aus der GLP. Die mit acht Mitgliedern kleinste Fraktion ist seit 2011 im Kantonsrat vertreten.

Stimmenzählende mit Spitzenresultaten

Gewählt hat der Luzerner Kantonsrat am Montagmorgen auch drei Stimmenzählende sowie drei Ersatzmitglieder. Barbara Lang (SVP, Hellbühl) holte als Stimmenzählerin 116 von 116 möglichen Stimmen, Eva Forster (FDP, Triengen) 115 und Daniel Rüttimann (Mitte, Hochdorf) 113.

Stellvertretende Stimmenzählende sind in der kommenden Legislatur Mario Cozzio (GLP, Sursee), Stephanie Sager (SP, Kriens) und Samuel Zbinden (Grüne, Sursee). Cozzio und Sager holten 114 von 116 möglichen Stimmen, Zbinden 112.