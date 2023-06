Kantonsrat Luzern Sechs Wochen Ferien und vier Wochen Vaterschaftsurlaub für Kantonsangestellte sind vom Tisch, dafür sollen Anreize für Pensumerhöhungen geschaffen werden Die Linken kamen mit ihren Forderungen nicht gegen den Widerstand der Bürgerlichen an. Einen Teilerfolg hatte ein SVPler: Die Regierung prüft, wie Mitarbeitende motiviert werden können, in höheren Pensen zu arbeiten.

Sollen Kantonsangestellte weniger oder mehr arbeiten? Über diese Frage diskutierte das Luzerner Parlament am Mittwochnachmittag im Rahmen mehrerer Vorstösse. Die kurze Antwort: lieber mehr.

So lehnte der Grossteil (78 zu 26 Stimmen) ein Postulat der Stadtluzernerin und Fraktionschefin der Grünen Korintha Bärtsch ab, in dem sie sechs Wochen Ferien für Mitarbeitende des Kantons forderte. Auch eine Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs von zehn Tagen auf vier Wochen will der Rat nicht. Samuel Zbindens (Grüne, Sursee) Forderung versenkte das Parlament mit 72 zu 30 Stimmen.

Während die Linken die Forderungen als geeignete Ansätze gegen den Fachkräftemangel sahen, weil so die Arbeitgeberattraktivität gesteigert werde, fürchtete die bürgerliche Mehrheit negative Auswirkungen auf die Privatwirtschaft und sprach von Wettbewerbsverzerrung.

Anreize für Pensumerhöhung

Auf Anklang stiess hingegen ein Postulat von Guido Müller (SVP, Ebikon). Der Regierungsrat solle prüfen, wie Mitarbeitende zur Erhöhung ihres Arbeitspensums motiviert werden können und ob für gewisse Berufsgruppen verbindliche Vorgaben für ein Mindestpensum gemacht werden sollen. Letztere Forderung geht der Regierung und dem Parlament einen Schritt zu weit – darum wurde das Postulat mit 73 zu 24 Voten nur als teilweise erheblich erklärt. Bei der Schlussabstimmung lehnten 25 Ratsmitglieder den Vorstoss ab.

Im Anschluss stimmte das Parlament über ein Postulat von Bärbel Horat (Grüne, Kriens) ab. Sie wollte, dass der Kanton künftig alle Jobangebote als Teilzeitstellen ausschreiben muss. «Das geht der Regierung offen gestanden zu weit», sagte Finanzvorsteher Reto Wyss. Schon jetzt seien viele Stellen mit flexiblem Pensum ausgeschrieben, es müsse aber auch weiterhin möglich sein, 100-Prozent-Anzeigen zu schalten. Diese Meinung teilten 72 Ratsmitglieder, nur deren 23 unterstützten Horats Anliegen.