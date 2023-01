Kantonsrat Luzerner Regierung muss bei Kulturförderung über die Bücher Geht es um die Förderung von Kulturprojekten, sind sich Regierung und Kantonsrat einig. Anders bei der Unterstützung von Institutionen: Das Parlament will den Kanton einbinden, die Regierung die Aufgabe den Gemeinden überlassen. Nun hat sich das Parlament durchgesetzt.

Das Stadttheater Sursee, wo 2019 Stück «Der Salzprinz» aufgeführt wurde, gehört zu den regionalen Kulturinstitutionen, die Strukturbeiträge erhalten sollen. Bild: Roberto Conciatori/PD

Die kantonsrätliche Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK) will via Kulturförderungsgesetz nicht nur kulturelle Projekte, sondern auch regional bedeutende Institutionen fördern. Die Regierung sieht das anders: Die Zuständigkeit für die Strukturförderung sei bei den Gemeinden zu belassen. Nun muss die Regierung ihre Haltung überdenken, denn die Mehrheit des Parlaments wies die Botschaft zur Weiterentwicklung der regionalen Kulturförderung am Montagmorgen mit 73 zu 40 Stimmen zurück.

Für die Rückweisung plädierten SP, Grüne, GLP, SVP sowie Minderheiten von Mitte und FDP. Der Abstimmung ging eine intensive, eineinhalbstündige Debatte voraus. Und, eher aussergewöhnlich, auch eine längere Diskussion nach dem bereits gestellten Rückweisungsantrag der EBKK. Beide Lager versuchten noch einmal, eine Mehrheit für die eigene Position zu schaffen.

Fraktionen «enttäuscht», «ernüchtert» und «konsterniert»

Durchgesetzt hat sich letztlich die Meinung, die Förderung von Kulturbetrieben wie dem Kleintheater Luzern, dem Museum Bellpark Kriens oder dem Stadttheater Sursee müsse im Gesetz verankert werden. Diese Strukturförderung sei ein «Herzstück im Kulturbereich», sagte Kommissionspräsidentin Rahel Estermann (Grüne, Luzern) bei der Eintretensdebatte. In ihrer Kommission habe es «einen breiten Konsens gegeben, dass der Kanton eine aktive Rolle einnehmen und die Strukturförderung mittragen soll».

Mehrere Rednerinnen und Redner ergänzten, die Absage der Regierung an die Strukturförderung sei «mit grosser Enttäuschung» (Gabriala Schnider, Mitte, Schüpfheim) oder «mit Ernüchterung» (Urban Sager, SP, Luzern) zur Kenntnis genommen worden. Auch Lisa Zanolla (SVP, Luzern) und Angelina Spörri (GLP, Eschenbach) bezeichneten das Fehlen der Unterstützung von mittelgrossen Kulturbetrieben im Gesetz als «bedauerlich». Die Grünen waren laut ihrem Sprecher Jonas Heeb (Horw) gar «konsterniert», als sie die Botschaft der Regierung gelesen haben.

Schwerzmann warnte vergeblich

Support für eine Rückweisung leisteten mit Daniel Gasser, Christine Kaufmann (beide Mitte) und Sibylle Boos (FDP) auch die Präsidierenden der Gemeinden Ebikon, Kriens und Malters. Gasser sagte, die Förderung von Projekten und Institutionen könne man nicht trennen. Der Vorschlag einer von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe zur Strukturförderung sei moderat gewesen. Auch mehrere andere Ratsmitglieder fanden, der von der Arbeitsgruppe erarbeitete Kostenteiler bilde eine gute Basis für die Überarbeitung des Kulturförderungsgesetzes.

Dem widersprach Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann. Der Ansatz, wonach der Kanton den Gemeinden die Hälfte der an 30 Kulturbetriebe bezahlten 4,6 Millionen Franken zahlen soll, sei falsch. Dadurch würden bloss die Kommunen entlastet. Er habe der Kommission deshalb empfohlen, das Gesetz mit der Regelung der Förderung von Projekten gutzuheissen und die Unterstützung der Kulturbetriebe danach zu regeln. «Stimmen Sie der Rückweisung zu, ist die Gefahr gross, dass danach gar nichts kommt», warnte der parteilose Regierungsrat.

Überarbeitetes Gesetz folgt wohl nicht in Kürze

Damit meinte Schwerzmann die unbestrittene Förderung von Kulturprojekten. Die Regierung schlägt den sogenannten Kulturfranken vor. Demnach verpflichten sich alle Gemeinden, mindestens einen Franken pro Einwohnerin und Einwohner pro Jahr an die regionale Kulturförderung zu zahlen. Die gleiche Beteiligung leistet der Kanton.

Offen ist, wie lange es bis zum Vorlegen des überarbeiteten Gesetzes durch die Regierung dauert. Marcel Schwerzmann sagte vor der Abstimmung über die Rückweisung: «Ich kann nicht versprechen, dass es so schnell geht.»